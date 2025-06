Cultura y gestión de talento hoy

La relación entre cultura y gestión de talento. Según Ben Horowitz, cofounder de a16z, uno de los fondos de venture capital más relevantes del mundo: “La contratación de talento define la cultura porque las decisiones sobre a quién promueves, toleras o despides crean el código fuente cultural de una organización”. Las decisiones sobre talento modelan –enriquecen o destruyen– la cultura de una empresa. Una organización puede desarrollar iniciativas ambiciosas y sofisticadas para instaurar su cultura; pero estas pueden caer en saco roto si las decisiones que se toman sobre el talento no respaldan, con hechos, los mismos valores.

¿Cuán relevante es la relación entre gestión de talento y cultura en las startups líderes? Duolingo rechazó a un candidato a CFO después de un año de búsqueda, debido a su comportamiento. A pesar de estar listos para contratarlo, el equipo descubrió que el candidato había tratado mal al conductor que lo llevó al aeropuerto. Esta decisión refleja el alto valor que Duolingo le asigna a su cultura: prefirieron mantener la posición vacante antes que comprometer sus valores contratando a alguien que no demostraba amabilidad en todos los contextos. Como dice su manual de cultura: “Better a hole than an a**hole”, en español, “Mejor un hueco que un imbécil”*.

Cultura y escalabilidad. En 1992, Heskett y Kotter realizaron un estudio de once años con 200 empresas, y revelaron que aquellas con culturas sólidas y adaptativas superaban significativamente a las demás**: 4x en crecimiento de ingresos, 7x en generación de empleo y 12x en valor bursátil. Sin embargo, conforme las empresas crecen y evolucionan, los valores y principios fundacionales pueden debilitarse. Por eso, es fundamental invertir desde el inicio en prácticas de gestión de talento que fortalezcan y preserven la cultura organizacional.

Algunos ejemplos: no basta con tener un manual de cultura; es clave traducir los valores de la empresa en comportamientos observables que puedan evaluarse durante las entrevistas. En empresas pequeñas, los fundadores y los primeros trabajadores deben participar activamente en los procesos de selección. Asimismo, es importante brindar formación a los líderes intermedios para que refuercen los valores con sus equipos en el día a día.

Cultura y gestión de talento mañana

A medida que la IA redefine la forma en que trabajamos y tomamos decisiones, el rol de la cultura organizacional cobrará aún más peso. Mientras se “democratiza” el uso de esta tecnología, y se sistematizan procesos que antes requerían intervención humana, muchas más personas dentro de la organización tendrán la capacidad y el espacio para ser creativas e innovar. Sin una base cultural sólida, la innovación acelerada que surge del uso de nuevas tecnologías puede derivar en acciones desalineadas con los valores y objetivos de la empresa.

Según Steve Blank, creador del método Lean Startup, la IA es fundamental, pero no sustituye la importancia de una cultura organizacional sólida ni el rol de líderes visionarios que orienten a sus equipos hacia el éxito***. En un mundo donde los procesos diarios de los trabajadores se desarrollarán uno a uno con la IA —dentro de un entorno creativo contenido en un chat o agente, y lejos del intercambio (y escrutinio) humano y grupal—, una cultura empresarial sólida será el compás que guíe, de una manera subyacente, nuestro rol como conductores, y nos dé la autonomía necesaria para innovar en la dirección correcta.

*The Duolingo Handbook, 5 Principles and The Green Machine, 2025

**Corporate Culture and Performance, James Heskett and John Kotter. Harvard Business School, 1992.

***Startups that aren’t using AI are already obsolete, says the man known as the ‘father of modern entrepreneurship’, Business Insider, 2024.