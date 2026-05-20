La consultora peruana apuesta por intervenciones estratégicas en gestión humana, alejadas de enfoques tradicionales, y bajo un enfoque diferencial de los ODIs (Objetivos de Desarrollo Interior). Además presenta “Evoluciona”, una unidad dirigida a empresas en crecimiento. Foto: Difusión.
La consultora peruana apuesta por intervenciones estratégicas en gestión humana, alejadas de enfoques tradicionales, y bajo un enfoque diferencial de los ODIs (Objetivos de Desarrollo Interior). Además presenta “Evoluciona”, una unidad dirigida a empresas en crecimiento. Foto: Difusión.
Redaccion Empresas G
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es una consultora peruana con más de nueve años de trayectoria enfocada en cultura organizacional, talento y liderazgo. Fundada por Maísa Mercado, la firma nació con el objetivo de cuestionar las prácticas tradicionales de gestión humana y aportar una mirada más alineada al negocio. Actualmente, cuenta con un equipo de 15 personas y líderes especializados con importante trayectoria organizacional que permite una asesoría de alto nivel a sus clientes y un crecimiento sostenido de la empresa.

En un contexto donde la empieza a posicionarse en la toma de decisiones estratégicas, la consultora orienta sus servicios a generar impacto directo en los resultados. “Hoy ya no se ve como un gasto, sino como un mecanismo para lograr objetivos organizacionales”, explica su fundadora, destacando el cambio de enfoque en el mercado.

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Cultura organizacional como eje estratégico

Uno de los principales enfoques de Asertiva es la intervención en , entendida como un sistema que debe responder a las necesidades reales del negocio y no a tendencias generales. La consultora acompaña a las organizaciones a identificar qué tipo de cultura necesitan fortalecer —ya sea orientada a la competitividad, la innovación, la estabilidad, la colaboración o la agilidad— y a alinear comportamientos, perfiles y decisiones internas a ese marco.

Este enfoque se traduce en metodologías de diagnóstico, indagación y diseño cultural que permiten construir un norte claro para la organización y potenciar el foco del negocio. Según el contexto de cada cliente, la implementación puede iniciar desde el , el rediseño de procesos, la movilización de equipos o el acompañamiento en la adopción de nuevos comportamientos, siempre cuidando que la cultura no quede en declaraciones, sino que impacte en el desempeño organizacional y en la forma en que se toman decisiones.

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Expansión hacia empresas en crecimiento

Como parte de su crecimiento, Asertiva lanzó en 2026 una nueva unidad de negocio denominada “Evoluciona”, orientada a empresas en crecimiento. Esta línea busca atender a organizaciones que enfrentan oportunidades en gestión humana por falta de estructura o recursos, ofreciendo intervenciones adaptadas a sus necesidades según su etapa de desarrollo, de esta manera sus intervenciones buscan ser menos estándar y más ad hoc.

Además, la consultora ha incorporado herramientas como para optimizar procesos internos y fortalecer el análisis organizacional. Sin embargo, su propuesta mantiene un enfoque claro en el valor humano. “Nuestro valor no está en tener las respuestas correctas, sino en hacer las preguntas correctas al cliente”, señala Mercado.

Finalmente, con iniciativas como Asertiva Conecta, que integra investigación aplicada y alianzas estratégicas, la empresa busca mantenerse actualizada y generar conocimiento para la comunidad de gestión humana. En un mercado con múltiples consultoras, su diferenciación se basa en el cuestionamiento constante, la curiosidad intelectual y la a cada organización.

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