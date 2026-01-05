ASESORES & CONTADORES GERENCIALES. es una firma peruana con más de tres décadas de trayectoria en el sector de servicios contables y consultoría empresarial. Fundada en 1994, la compañía ha construido un modelo que integra contabilidad, finanzas, tributación, nóminas y sistemas, con una clara orientación a la gestión continua y al uso estratégico de la información. Actualmente, atiende a más de 250 empresas y cuenta con cerca de 150 colaboradores, con operaciones en Lima y diversas regiones del país.

La firma es liderada por Jaime Cucho Antón, contador público colegiado con más de 31 años de experiencia en el rubro de servicios contables y consultoría empresarial. Su formación en finanzas, administración y dirección de proyectos ha influido directamente en el enfoque de la compañía, orientado a integrar contabilidad, gestión y tecnología como herramientas de toma de decisiones. “Desde el inicio entendimos que la contabilidad debía ir acompañada de gestión y tecnología para generar verdadero valor”, señala.

De la contabilidad tradicional a la gestión empresarial continua

En sus primeros años, la firma inició como un estudio contable enfocado en servicios básicos. Sin embargo, el modelo evolucionó hacia una consultoría empresarial integral. Hoy, la compañía no se limita al cierre contable anual, sino que trabaja con información financiera actualizada de manera periódica, permitiendo a sus clientes anticipar escenarios, proyectar resultados e impuestos para una adecuada toma de decisiones en tiempo real.

Este enfoque se apoya en plataformas tecnológicas propias y en un equipo de TI que permite integrar información contable, financiera y operativa. “Nuestro objetivo es que el cliente cuente con toda la información integrada y automatizada, evitando la digitación de la información. La gestión debe ser constante y ordenada”, explica Jaime Cucho. Este modelo ha sido especialmente valorado por empresas de sectores como restaurantes, hoteles, retail, industria, inmobiliario y servicios, tanto en Lima como en el sur del país.

Expansión regional y proyección internacional

En los últimos años, ASESORES & CONTADORES GERENCIALES ha fortalecido su presencia fuera de la capital, con una estrategia de regionalización que contempla a Arequipa como eje para atender la zona sur del país. A la par, la firma ha iniciado operaciones hacia Estados Unidos, donde ya cuenta con una estructura legal y socios estratégicos que permiten atender clientes con operaciones binacionales desde el Perú, apoyados en sistemas y procesos digitales.

La expansión responde a una visión de crecimiento ordenado y sostenible. “Preferimos consolidar cada paso antes de avanzar. El crecimiento sin estructura genera desorden”, afirma el gerente general. En ese sentido, la compañía también viene trabajando en un proceso de fortalecimiento institucional y planificación de sucesión, con el objetivo de asegurar la continuidad del negocio en el largo plazo. Con una base sólida, tecnología integrada y un enfoque en gestión empresarial, la firma busca consolidarse como un socio estratégico para empresas que requieren más que un servicio contable tradicional.