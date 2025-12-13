Desde inicios de año, el precio del dólar en el Perú ha mostrado una caída sostenida que ha llamado la atención de empresas, familias y analistas. Entre el 1 de enero y la fecha, el tipo de cambio nominal —es decir, el precio del dólar— se ha reducido alrededor de 10%, un movimiento que, para los estándares cambiarios, resulta significativo. ¿Qué explica este comportamiento?

Para el economista y docente de la Universidad del Pacífico, Jorge González Izquierdo, la respuesta no requiere explicaciones sofisticadas. “Cuando un precio sube de manera persistente es porque hay exceso de demanda. Cuando baja, es porque hay exceso de oferta”, señala en entrevista con Cuentas Claras. En el caso del dólar, lo que se observa hoy en el Perú es precisamente eso: un exceso de oferta de dólares circulando en la economía .

Según sus estimaciones, la presión que empuja a la baja al tipo de cambio en 2025 equivale aproximadamente al 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI). El año pasado, esa presión fue cercana al 2% del PBI. “Es como una mano que agarra el precio del dólar y lo empuja hacia abajo con bastante fuerza”, explica.

¿De dónde salen tantos dólares?

Una primera respuesta apunta al desempeño exportador del país. El Perú viene registrando elevados envíos al exterior, en particular de minerales como oro, cobre, plata y zinc, cuyos precios internacionales se mantienen altos. Cada exportación implica el ingreso de dólares al país, lo que incrementa la oferta de la divisa.

Sin embargo, González Izquierdo advierte que el análisis no puede quedarse solo en la balanza comercial. A los ingresos por exportaciones hay que restarles las importaciones, así como el déficit en comercio de servicios, donde el Perú es fuertemente negativo. Además, existe una salida importante de dólares por concepto de renta de factores, como las remesas de utilidades que las empresas envían a sus casas matrices.

Tras hacer ese “neteo”, el economista identifica un factor clave que sigue presionando a la baja al dólar: las remesas de los peruanos que viven en el extranjero. Actualmente, estos envíos ascienden a alrededor de US$ 5,000 millones anuales , un monto que no es menor y que contribuye de manera directa al exceso de oferta de dólares.

Qué explica la caída del dólar, cómo actúa el BCR y por qué la inflación sigue siendo el principal foco de atención. Foto: Andina.

El rol de la minería ilegal y los flujos no registrados

Otro componente relevante aparece en las estadísticas bajo el rubro de “errores y omisiones”, también conocido como discrepancia estadística en la balanza de pagos. Allí se registran flujos de divisas que no pasan por los canales formales, como los asociados a actividades ilegales, entre ellas la minería ilegal de oro y el narcotráfico.

Para este año, González Izquierdo señala que estos errores y omisiones son “bien elevados”, por varios miles de millones de dólares.

Dólar en baja, pero el BCR sigue enfocado en la inflación: ¿por qué?

Frente a este escenario, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha sido claro en señalar que su principal preocupación no es el nivel del tipo de cambio, sino la inflación. Para González Izquierdo, esta postura es coherente con el mandato del BCR.

“La razón de ser de un banco central en el Perú, y en muchos países del mundo, es la estabilidad de precios”, afirma. A diferencia de Estados Unidos, donde la Reserva Federal también tiene como objetivo el empleo, en el Perú —al igual que en Europa o Japón— la prioridad es controlar la inflación, no fijar un nivel específico del dólar.

Explica que aunque el Banco Central no busca defender un precio determinado del dólar, sí interviene cuando detecta movimientos bruscos en muy corto plazo. Caídas aceleradas pueden generar percepciones de “derrumbe” entre los agentes económicos y llevarlos a tomar decisiones apresuradas.