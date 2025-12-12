El viernes 12 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, con los mercados expectantes al resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.369. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.370 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.40% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.362 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las monedas de América Latina operaban con tendencia alcista frente al dólar en las primeras horas de sesión del día anterior, expectantes al resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Si bien los mercados dan por descontado una disminución de las tasas de interés del banco central estadounidense, los agentes están pendientes del tono del comunicado que muestre señales de lo que serán los movimientos futuros del organismo.

Para Paula Chaves, analista de mercados de HFM, el dólar enfrenta un sesgo estructural de debilidad, mientras que las monedas latinoamericanas entran en ventaja por el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos con rendimientos reales más atractivos en medio de las decisiones de la Fed.