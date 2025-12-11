El jueves 11 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir sus tasas de interés, como se esperaba, pero en otra decisión dividida.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.366. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.375 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.26% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.364 a la compra y S/ 3.378 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las monedas de América Latina cerraron el día anterior en alza, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir sus tasas de interés, como se esperaba, pero en otra decisión dividida.

El banco central estadounidense señaló que probablemente detendrá las reducciones de los tipos de interés hasta que haya señales más claras sobre la dirección del mercado de trabajo y de la inflación, que “sigue siendo algo alta”.

Las nuevas proyecciones publicadas tras el encuentro mostraron que, en promedio, los directivos de la Fed ven solo un recorte de un cuarto de punto porcentual en el costo referencial del dinero en 2026, la misma perspectiva que en septiembre.