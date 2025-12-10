El miércoles 10 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras se espera una nueva baja de tasas de interés este miércoles por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que los mercados han internalizado desde hace más de una semana.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.368. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.365 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.53% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas latinoamericanas cotizaron mixtas el día anterior, mientras se espera una nueva baja de tasas de interés este miércoles por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que los mercados han internalizado desde hace más de una semana.

El banco central estadounidense comenzó el martes una reunión de dos días para decidir su política monetaria, con las apuestas en el mercado abrumadoramente en favor de una reducción del costo del dinero, por lo que la atención se centra en cuáles serán las previsiones de sus autoridades y los comentarios de su presidente, Jerome Powell.

Una tasa de interés más baja en Estados Unidos mejora el atractivo de los mercados emergentes, que ofrecen rendimientos nominales más altos, y además tiende a impulsar la demanda en la mayor economía del mundo.