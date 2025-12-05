El viernes 5 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de expectativas por un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, reforzadas por débiles datos del empleo dados a conocer en la víspera.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.368. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.362 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.61% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el día anterior, en medio de la estabilidad global del dólar y expectativas de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, reforzadas por débiles datos del empleo dados a conocer en la víspera.

Las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron en 32,000 en noviembre, la caída más pronunciada en más de dos años y medio, mostró el informe ADP del miércoles, aunque los despidos aún bajos indican que la disminución puede exagerar la debilidad del mercado laboral.

Sin embargo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó el jueves que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro de las condiciones del mercado laboral.