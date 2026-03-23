La adopción de tecnología en las empresas ha evolucionado más allá de la digitalización de procesos. Hoy, el reto para muchas organizaciones consiste en convertir los datos que generan en herramientas que les permitan anticipar escenarios y tomar decisiones estratégicas con mayor precisión.

En este contexto, Rivercon, empresa peruana dedicada a la consultoría tecnológica, ha orientado su desarrollo hacia soluciones empresariales basadas en sistemas de gestión y análisis de datos. Con más de dos décadas en el mercado, la compañía trabaja principalmente con plataformas empresariales como SAP, uno de los sistemas ERP más utilizados a nivel global.

Especialización tecnológica según cada industria

Según explica Julio Lira, director de operaciones de Rivercon, uno de los factores que ha definido el crecimiento de la empresa ha sido la especialización sectorial. La compañía comenzó ofreciendo servicios tecnológicos, pero con el tiempo amplió su alcance hacia consultoría de procesos de negocio y desarrollo de soluciones diseñadas para responder a las necesidades específicas de cada industria.

“Cada sector enfrenta desafíos únicos y complejos. Nosotros nos hemos especializado en diversos ámbitos e industrias, destacando especialmente en el sector alimentario y agroindustrial, donde hoy nos consolidamos como líderes tecnológicos. Esta experiencia nos permite comprender en profundidad las particularidades de cada negocio y ofrecer soluciones de alto impacto”, comenta.

Esta especialización permitió que muchas de las soluciones desarrolladas para clientes específicos evolucionaran hacia soluciones tecnológicas propias. Estas herramientas se integran sobre plataformas empresariales existentes, facilitando que otras compañías del mismo sector adopten soluciones ya probadas en contextos similares.

El conocimiento del negocio, explica Julio Lira, se vuelve un elemento clave para que la implementación tecnológica tenga resultados concretos. Para las empresas, contar con un socio tecnológico que entienda sus procesos productivos reduce los tiempos de implementación y acelera el retorno de inversión de los proyectos.

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Inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones

En paralelo a la especialización sectorial, Rivercon ha incorporado el desarrollo de inteligencia artificial dentro de su estrategia tecnológica. La empresa cuenta con un laboratorio de innovación donde se analizan nuevos casos de uso para integrar estas herramientas en sistemas empresariales. Uno de los avances más relevantes en este campo es el uso de analítica predictiva. A diferencia de los reportes tradicionales, que explican lo ocurrido en una empresa, los modelos predictivos permiten simular escenarios futuros basados en grandes volúmenes de datos.

“La analítica antes respondía qué pasó o qué está pasando. Hoy la inteligencia artificial permite proyectar qué podría ocurrir, utilizando modelos que analizan tendencias y correlaciones”, señala Julio Lira. Para Rivercon, el avance de la inteligencia artificial también plantea un cambio en la forma en que las empresas interactúan con sus sistemas. “En el futuro las plataformas empresariales integrarán agentes inteligentes y autónomos capaces de conectar diferentes herramientas tecnológicas y automatizar procesos complejos dentro de la organización, reemplazando la experiencia de usuario tradicional por interacciones más naturales y eficientes.” explica Julio Lira.

Ante este escenario, la empresa considera que la adopción tecnológica continuará acelerándose en los próximos años. Para las organizaciones, incorporar inteligencia artificial y análisis de datos en sus procesos no solo representa una mejora operativa, sino también una forma de mantener competitividad en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.