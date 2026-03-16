La transformación digital se ha convertido en una prioridad para empresas de distintos sectores que buscan optimizar sus procesos y adaptarse a entornos cada vez más competitivos. En este escenario, las organizaciones tecnológicas cumplen un rol clave al ofrecer soluciones que integren innovación, eficiencia operativa y estándares internacionales de desarrollo.

En ese contexto se encuentra Rivercon, una empresa peruana con más de 25 años de trayectoria en consultoría de negocios y soluciones tecnológicas en la nube. La compañía anunció recientemente la obtención de la certificación internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration), un reconocimiento que valida la aplicación de buenas prácticas en desarrollo de software y gestión de procesos dentro de la organización.

Certificación internacional y fortalecimiento de procesos

La certificación CMMI es considerada uno de los estándares más reconocidos a nivel global para evaluar la madurez y calidad en los procesos de desarrollo tecnológico. Para Rivercon, este logro representa un paso importante dentro de su estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado de soluciones empresariales.

Desde la compañía explican que este reconocimiento respalda la forma en que gestionan proyectos tecnológicos y confirma que sus procesos cumplen criterios internacionales de calidad, eficiencia y confiabilidad. “Este reconocimiento renueva nuestro compromiso de ayudar a las empresas a ser más eficientes y competitivas, acelerando el Time To Value en cada proyecto”, señalaron desde la dirección de operaciones de la empresa.

Además de esta certificación, Rivercon mantiene su posición como SAP Gold Partner, lo que le permite implementar soluciones basadas en uno de los sistemas ERP más utilizados a nivel global. Esta experiencia ha permitido a la compañía trabajar con organizaciones de distintos sectores productivos que buscan modernizar su gestión tecnológica.

Soluciones inteligentes para sectores estratégicos

En paralelo al fortalecimiento de sus procesos, Rivercon impulsa el desarrollo de su portafolio denominado “Smart by Rivercon”. Esta propuesta integra inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones en las organizaciones.

Las soluciones desarrolladas por la empresa incluyen herramientas de uso transversal para distintas industrias, así como plataformas especializadas orientadas al sector de consumo masivo. Dentro de este segmento, destacan aplicaciones dirigidas a la agroindustria y al sector pecuario, donde la tecnología permite mejorar la trazabilidad, la gestión de recursos y la productividad.

Con esta combinación de certificaciones internacionales, especialización sectorial e innovación tecnológica, Rivercon proyecta seguir acompañando a empresas en sus procesos de modernización digital. Su objetivo, según explican desde la compañía, es continuar desarrollando soluciones que contribuyan a mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones tanto en el mercado peruano como en operaciones con alcance internacional.