La alianza entre HD Hyundai y SIMA Perú contempla la transferencia de conocimientos técnicos y el desarrollo conjunto de capacidades industriales. (Foto: Hyundai Heavy Industries)
La alianza entre HD Hyundai y SIMA Perú contempla la transferencia de conocimientos técnicos y el desarrollo conjunto de capacidades industriales. (Foto: Hyundai Heavy Industries)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Vanessa Ochoa Fattorini
mailVanessa Ochoa Fattorini

Corea del Sur es más que K-Pop. Si bien es lo que más se ha popularizado en países sudamericanos como el nuestro, es la tecnología lo que hoy podría mandar el rumbo de una nueva etapa en nuestro país: el de conventirse a futuro en un polo tecnológico de la región. Y es que en los últimos años, el Perú ha intensificado su relación estratégica con Corea del Sur en un ámbito poco visible para el público general pero clave para el desarrollo industrial como lo es la defensa. Más allá de la compra de armamento, los acuerdos firmados entre ambos países apuntan a algo más ambicioso que es la transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades industriales locales y participación del país en cadenas globales de producción del sector militar. Este nuevo capítulo en la relación bilateral abre interrogantes y oportunidades. Para el Perú, implica no solo modernizar sus Fuerzas Armadas, sino también avanzar hacia un ecosistema tecnológico que podría impactar en sectores como la ingeniería, la metalmecánica y la industria aeroespacial.

TE PUEDE INTERESAR

Corea del Sur: dictan cadena perpetua contra expresidente por liderar una insurrección
Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur: Los detalles
Gonzalez-Olaechea subraya a Perú como “aliado estratégico” de Corea del Sur en la región

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.