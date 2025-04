Por ejemplo, a través de la cooperación entre Perú y Corea del Sur, en 2023 se inauguró el Instituto King Sejong, un centro de enseñanza de lengua coreana ubicado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que, mensualmente, forma a 100 estudiantes.

Además, la embajada de la República de Corea en Perú colabora con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el curso Literatura coreana.

La cooperación en la rama de la educación ha dado un paso más. “Se están promoviendo diversos proyectos de educación en áreas donde Corea del Sur tiene fortalezas. Por ejemplo, la UNI, a través de un proyecto de AOD de Corea estableció, por primera vez en Perú, la carrera de ciberseguridad; y se ha instalado un centro de promoción y educación sobre la gestión del impacto ambiental en la minería”, agrega el embajador.

¿Más K-beuty y K-Food?

El embajador de la República de Corea, Choi Jong-uk, afirma que las inversiones de empresas coreanas en el país siguen incrementándose desde el 2011, tras la firma del TLC con Perú. Foto: Antonio Melgarejo (GEC)

Este año, Gestión adelantó que la cadena surcoreana Annhouse Co. —considerada la segunda cadena de cafeterías más grande de Corea del Sur— registró en Perú la marca Mega Coffee, preparando su aterrizaje en el mercado local. Por su parte, G de Gestión destacó en un informe de fines de 2024 que tiendas como Miniso y Yoyoso, que ofrecen productos de belleza coreanos, proyectaban un crecimiento del 10% en la demanda de estos cosméticos.

El propio embajador de la República de Corea, Choi Jong-uk, lo observa con entusiasmo. “Hace poco vi una tienda de cosméticos coreanos en un centro comercial de Lima, espero que más productos cosméticos puedan utilizarse en el país. Quiero ver más tiendas coreanas que tengan presencia en Perú, con comida de mi país, por ejemplo”, dijo en diálogo con G de Gestión.

Y es que el embajador de la República de Corea ha destacado que “Perú tiene bastantes atractivos de inversión, con una economía estable, buena dinámica de la población joven y abundancia de recursos naturales”.

Flujo de turistas al Perú

Lo anterior, señala, ha permitido que el flujo de turistas coreanos al país crezca, aunque todavía no haya llegado a niveles prepandemia, cuando totalizaba 32,000 visitantes al año. El 2022 cerró con 18,675 turistas.

“Se prevé que esta tendencia positiva continúe en el 2025. En particular, Perú es considerado un destino turístico atractivo para los coreanos debido a su rica historia y a su patrimonio cultural de la civilización inca (Machu Picchu)“, expresó. Asimismo, señaló que Corea del Sur no ha emitido alguna alerta sobre el contexto de seguridad que afronta el país. Además, resaltó que Corea no solicita visa a los viajeros peruanos.

Cabe indicar que en diciembre del 2024, entró en vigor el acuerdo sobre Servicios Aéreos entre Perú y Corea del Sur. Al respecto, el embajador comentó que “se espera tenga efectos positivos no solo en el intercambio de ciudadanos de ambos países, sino también en el aumento de la demanda en sectores como el transporte de carga y turismo”.

—¿Existe la posibilidad de que una aerolínea coreana opere vuelos directos a Lima?

—“Por ahora no. Hay que pensar en la distancia… y también en la rentabilidad”, responde con franqueza el embajador de la República de Corea.

—¿Pero hay interés de las aerolíneas coreanas por Sudamérica?

—“Sí. Para Corea, los mercados de América Latina son importantes. Y en un futuro, cuando se generen más visitas, más negocios y mayor intercambio, claro que será una posibilidad”, agrega.

Inversiones en salud

Desde 1992, a través de proyectos de asistencia oficial para el desarrollo, Corea ha construido un total de nueve Centros de Salud Corea-Perú en diversas regiones del país. Estas iniciativas han contribuido al fortalecimiento de la atención primaria, especialmente en salud materno-infantil y en el tratamiento de enfermedades infecciosas. “Hay un plan para la expansión de centro de salud”, afirma.

“Como parte de este plan, la agencia de cooperación coreana no solo proporcionará nuevos equipos médicos, sino que también renovará parte de los existentes en estos establecimientos. Además, está en evaluación un proyecto de expansión de más centros de salud en distintas regiones del país. Un caso particular es Loreto, allí KOICA tiene previsto implementar laboratorios modernos especializados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas”, adelanta.

Actualmente, de acuerdo al embajador, se está ejecutando también —con el apoyo de KOICA— un proyecto de digitalización de los procedimientos de evaluación del seguro de salud y la creación de una plataforma de telesalud, previsto entre 2021 y 2026, con una inversión de US$ 7 millones.

Por otro lado, el Gobierno de Corea también participa activamente en las respuestas a los principales desafíos humanitarios de la región. Junto a ACNUR y otras organizaciones, se brinda apoyo a la protección e integración de migrantes y refugiados venezolanos en Perú, facilitando su inserción en la sociedad y su contribución al desarrollo sostenible del país.

Otros datos de la cooperación coreana en Perú

El gobierno coreano ofrece al año 15 becas a estudiantes y profesionales peruanos para estudiar en Corea mediante programas como Global Korea Scholarship (GKS) y CIAT de la Agencia Internacional de Cooperación de Corea (KOICA)

Entre los principales eventos culturales que organiza la embajada de Corea del Sur en Perú se encuentran: el ciclo de Cine Coreano (el 26 y 27 de abril), el concurso de gastronomía coreana (finales de mayo) y el K-pop World Festival en julio (en el evento suelen participar más de 300 equipos peruanos).

Corea del Sur será sede este año del APEC 2025. Según datos oficiales, En este bloque económico se encuentran ocho de los 10 socios principales de Corea del Sur. Los objetivos clave que se esperan concretar son: promover iniciativas de cooperación en inteligencia artificial y estrategias para afrontar el cambio demográfico, como la baja natalidad y el envejecimiento poblacional.