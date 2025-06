La delegación de 12 empresas peruanas del sector agroindustrial, que participó en el pabellón Perú en la Seoul Foods & Hotel 2025, la feria de alimentos y bebidas más importante de Corea del Sur, logró expectativas de ventas en los próximos 12 meses por US$ 13′760,000.

Este monto representa un incremento de 72% respecto a la edición del año pasado (US$ 8 millones), indicó la Asociación de Exportadores (Adex).

Los participantes fueron Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, Peruvian Nature S&S, Danper Trujillo, Ecosac Agrícola, Amazon Andes Export, Pizca Foods, Dominus, Industrias Alimenticias Cusco, Natural Source Perú, Glint, Agroindustria Frutos de Oro y Xpodeka, las cuales sostuvieron citas de negocios con compradores de diversos países.

Se observó el interés en productos con valor agregado y funcionales derivados de los superfoods, especialmente la palta, mango y fresa IQF (congelados), ajíes procesados (puré y conserva), maca en polvo, frijol mungo, jengibre en slices y quinua.

El gremio detalló que en el 2024 Corea del Sur fue el 16° destino de las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) y el 4° en el continente asiático, solo detrás de China, Hong Kong y Malasia.

Asimismo, resaltó que desde el 2011 está vigente un Acuerdo de Libre Comercio, y si bien alimentos como las frutas y hortalizas frescas, frijol mungo, café y la castaña amazónica son los más exportados, existe un gran potencial para ofrecer una oferta más variada.

“La participación en la feria Seoul Food & Hotel 2025 es importante, nos ayudará a afianzar el posicionamiento de Perú como un proveedor de productos de calidad que responde a lo que el consumidor coreano está buscando en las diversas categorías, ya sean frescos, congelados, conservas, granos andinos y funcionales”, explicó Adex.

A su turno, Promperú indicó que esta edición cobra un significado especial en el marco del traspaso de la presidencia de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), lo que fortalece la sintonía entre ambas naciones.

Se debe referir que durante la visita a la feria de los representantes de KOTRA (Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea) y de los funcionarios de los sectores comercio y agricultura de Corea del Sur, se destacó el impacto de la Marca País.

Envíos a Corea del Sur

De acuerdo con cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, las agroexportaciones peruanas (tradicional y no tradicional) a ese destino asiático ascendió a US$ 55′219,000 en el primer cuatrimestre del 2025, reflejando un crecimiento de 8.9% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 50′696,000).

El mango fue el producto más demandado con US$ 15′426,000, seguido por las uvas frescas, paltas, frijoles, café sin descafeinar, nuez amazónica, bananas, entre otros.

Si bien el 90% de los visitantes del Seoul Foods & Hotel son coreanos, también llegaron de otros países como China, Japón, Filipinas y Vietnam.

Durante los 4 días de feria, las empresas peruanas concretaron ventas por US$ 2′955,000.