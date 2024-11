Y, oportunamente, el APEC sirve como una importante ventana para fortalecer esta relación comercial. Con el paso de los años, el vínculo de Perú con Corea del Sur se ha posicionado de manera significativa.

Claudia Sícoli, directora de las carreras de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que, en efecto, el país asiático es el noveno mayor destino de las exportaciones peruanas . Aunque las cifras son menores en comparación con lo que se registra, por ejemplo, hacia China, no dejan de ser claves para el mercado exportador nacional.

A partir de información de la Sunat, ComexPerú dio a conocer que, en el 2023, los envíos a este país ascendieron a los US$2,358 millones . Esto significó una caída de 14.3% respecto al año pasado y la acumulación de un segundo período contrayéndose, luego de alcanzar un pico de US$2,964 millones en el 2021.

Sícoli resaltó que más del 90% de los envíos a este país se realizan vía marítima, con lo que la inauguración del puerto de Chancay, programado para este jueves 14 de noviembre, potenciaría esta dinámica con menores costos y ahorro de tiempo.

“Aunque hoy los montos a Corea del Sur son bastantes menores frente a China, se estima que habrá una reducción representativa del tiempo en el transporte. Los costos de los fletes también serían menores”, apuntó Sícoli. Desde Cosco Shipping, operador del puerto de Chancay, se estimó una reducción de 35 a 25 días en la demora de los envíos al mercado asiático.

Elaboración: Gestión

Las exportaciones a Corea del Sur, principalmente, se explicaron por los de tipo tradicional con más del 81% del total. Entre estos, los sectores que más contribuyeron fueron mineros, petróleo y derivados, agrícolas. En mucho menor medida, aparecen los pesqueros.

En detalle por tipo de producto, en el primer lugar de los exportados están el cobre y sus derivados, que valorizó en el 2023 más de US$730 millones. Pese a que los envíos en general se redujeron en dicho año, los del metal rojo continuaron creciendo con un 18.5%. Sin embargo, todavía no se recupera el nivel del 2021, cuando los envíos fueron por US$1,182 millones.

En segundo lugar figuró el plomo y sus concentrados, alcanzando los US$344 millones y con un crecimiento de más de 33%. Le siguen bienes como el gas natural licuado, concentrados de cinc y cátodos de cobre refinado. Este último fue el que más creció en el último año, con una expansión de más de 234%, mientras que el gas marcó la caída más profunda con casi un 72% interanual.

Entre las las exportaciones no tradicionales, que no logran despegar, apareció como el principal los moluscos (pota y calamares) preparados o conservados, con USS$78 millones; seguidos de calamares y potas congelados, con US$64 millones. Entre otros, también destacaron los langostinos congelados enteros, antracitas, uvas frescas y frijoles. En acumulado, los envíos no tradicionales sumaron US$426 millones el año pasado, un incremento de 6.5% frente al 2022.

En general, Sícoli señaló que la caída en las exportaciones en este país asiático responderían a una ralentización de su flujo comercial. “Se ve una disminución de la exportación del sector minero, como el cobre y el plomo, que fueron productos que se fortalecieron en estos años”, anotó. Sin embargo, destacó que hay un repunte importante en el ámbito no tradicional.

Con vista a fortalecer los vínculos comerciales, la académica de la UPC identificó que hay un potencial importante en Corea del Sur para los ‘superfoods’, como la lúcuma, el camu camu, la chirimoya, entre otros. A este grupo también sumó bienes textiles y metalúrgicos. “Hay un desperdicio de aluminios que, justamente, se demanda para la fabricación de productos electrónicos”, comentó.

“Lo más importante en la relación Perú y Corea del Sur es que siendo un país muy pequeño, que cuenta con más de 16 millones más de habitantes y con un ingreso promedio casi cinco veces superior al PBI per capita peruano, basa su economía en los servicios. El posicionamiento de la agricultura y textiles peruanos resultaría una gran oportunidad para el crecimiento de las exportaciones de nuestro país”, complementó Sícoli.

Importaciones

El envío de bienes de Corea del Sur al Perú sumó US$840 millones en el 2023, marcando una caída de más de 16%. Dicho resultado se explicó, principalmente, en los bienes intermedios, que alcanzó los US$403 millones, anotando un retroceso interanual de 9.3%.

En el detalle de los productos ingresados al país destacan los vehículos ensamblados con motor de émbolo, diésel, polietileno, cementos sin pulverizar, entre otros. Un dato que destacó es que los vidros de seguridad contrachapado para automóviles, aeronaves y otros, creció más de 5,300% hasta los US$10 millones .

Al respecto, Sícoli comentó que hay una reducción en los vehículos de uso personal importados, en general, a partir de que los de China están “ganando terreno”.

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.