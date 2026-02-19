La justicia de Corea del Sur halló culpable al expresidente Yoon Suk Yeol del delito de insurrección, y lo condenó a cadena perpetua por aplicar la ley marcial en diciembre del 2024.

Si bien la ley marcial fue impuesta brevemente, el hecho desató la mayor crisis política de Corea del Sur en varias décadas, dado que Yoon Suk Yeol envió tropas a rodear la Asamblea Nacional a fin de eludir a la legislación opositora progresista.

Yoon, de 65 años, fue sentenciado por movilizar a fuerzas militares y policiales en un intento ilícito de apoderarse de la Asamblea, detener a sus opositores políticos y “establecer un poder sin control por un período indefinido”.

LEA TAMBIÉN: Argentina va a una huelga general en protesta contra la reforma laboral

Dicha ley marcial revivió los fantasmas de la época dictatorial, y se aplicó cuatro décadas después a fin de evitar manifestaciones antigubernamentales.

Fotografía de archivo del expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Ahora deberá pasar el resto de su vida en prisión por liderar insurrección. Foto: EFE/ STR

Tras los hechos, Yoon Suk Yeol fue suspendido del cargo de presidente el 14 de diciembre, luego de que el Congreso lo sometiera a un juiocio político. Recién en abril del 2025 lo destituyeron, y desde julio de ese año, está bajo arresto.

Yoon Suk Yeol argumentó ante el tribunal que el decreto de ley marcial solo pretendía concienciar al público sobre cómo los progresistas estaban paralizando los asuntos del Estado.

Por otro lado, el tribunal surcoreano declaró culpables y condenó a cinco exmandos militares y policiales, dentro de ellos, a su exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, a quien se le aplicará una pena de 30 años.

Con información de AP