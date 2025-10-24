Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / SUO TAKEKUMA / AFP)
en la ciudad de Gyeongju, en Corea del Sur, según el anuncio realizado por la Casa Blanca.

, y el cual también tendrá lugar en el último día de gira asiática de Trump.

El presidente norteamericano viajará hacia Malasia, luego visitará Japón y finalmente pasará por Corea del Sur.

“El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La cumbre se realiza mientras Estados Unidos y China negocian un acuerdo comercial tras la imposición de aranceles por parte de Trump al país asiático y que el gobierno chino respondió con medidas recíprocas.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos.

, aunque luego Trump dijo que “no tenía sentido” reunirse con su homólogo chino luego de que el país asiático aplicara restricciones de exportación a las tierras raras. Sin embargo, su administración aclaró que la cumbre entre ambos continuaba programada.

. Ambos se vieron por última vez durante el G20 de Osaka, Japón, realizado en 2019.

Elaborado con información de EFE.

