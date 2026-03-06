La digitalización empresarial en el Perú ha avanzado de forma acelerada en los últimos años. Sin embargo, muchas organizaciones aún enfrentan el desafío de transformar su presencia digital en una herramienta estratégica que aporte valor real al negocio. En este escenario, agencias especializadas buscan acompañar a las empresas en la construcción de una identidad digital coherente y orientada a resultados.

Bahía Creativa es una agencia peruana que trabaja en el desarrollo de estrategias digitales, diseño de páginas web y comunicación publicitaria para empresas de distintos sectores. Su enfoque consiste en integrar distintos componentes del ecosistema digital —desde la experiencia del usuario hasta el marketing y la medición de resultados— para que las organizaciones puedan gestionar su presencia online con mayor claridad estratégica.

Estrategia digital como parte del modelo de negocio

Para Carlos Llaque Alva, gerente general de Bahía Creativa y docente universitario, el principal desafío que enfrentan muchas organizaciones es comprender que la digitalización no se limita a publicar contenido o tener una página web. “La digitalización debe entenderse como un sistema alineado al modelo de negocio”, explica.

Desde esta perspectiva, la estrategia digital combina distintos elementos como el desarrollo de plataformas web, campañas en redes sociales, branding y análisis de datos. Cuando estos componentes funcionan de manera integrada, la presencia digital puede convertirse en un activo empresarial que fortalece el posicionamiento y la reputación de la marca.

La agencia también desarrolla campañas de comunicación digital, planificación de campañas publicitarias y estrategias en redes sociales, tanto para empresas orientadas al consumidor final (B2C) como para organizaciones que operan en entornos corporativos (B2B).

Creatividad y tecnología para distintos tipos de organizaciones

Además del trabajo con empresas privadas, Bahía Creativa impulsa iniciativas vinculadas a proyectos sociales y organizaciones sin fines de lucro. A través de tarifas adaptadas y servicios creativos especializados, la agencia busca facilitar el acceso a herramientas digitales para fundaciones, ONGs y proyectos sociales que requieren visibilidad en el entorno digital.

Dentro de su portafolio de servicios se encuentran el diseño web, la producción audiovisual, el desarrollo de identidad corporativa y la planificación de campañas digitales, así como el acompañamiento estratégico para mejorar la comunicación institucional de las organizaciones.

En un contexto donde la competencia digital es cada vez mayor, el reto para las empresas no se limita a tener presencia en internet, sino a gestionarla con coherencia, objetivos claros y herramientas de medición. Para Bahía Creativa, la estrategia digital se ha convertido en un elemento clave para fortalecer la competitividad empresarial y consolidar la relación entre las marcas y sus audiencias.