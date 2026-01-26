Rubro. La minería es uno de los sectores que puede dinamizarse más. | Foto: Minem
Para América Latina, un avance en la adopción de la inteligencia artificial (IA) podría suponer un aumento en sus niveles de productividad de entre 1.9% y 2.3% cada año. Esto sería equivalente a entre US$ 1.1 y 1.3 mil millones adicionales, estimó el informe “América Latina en la era inteligente: un nuevo camino para el crecimiento”, publicado por el World Economic Forum (WEF) en colaboración con McKinsey & Company, en el marco de las actividades del Foro de Davos, la semana pasada.

