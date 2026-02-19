“Cuando la ‘respuesta correcta’ se vuelve un commodity gratuito y abundante, su valor marginal tiende a cero”. Foto: referencial
“Cuando la ‘respuesta correcta’ se vuelve un commodity gratuito y abundante, su valor marginal tiende a cero”. Foto: referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter general
José Martínez Sanguinetti
José Martínez Sanguinetti

Escribe: José Martínez Sanguinetti, Global CIO & Founder of Sothys Capital

TE PUEDE INTERESAR

Geopolítica y cambio tecnológico: la obsolescencia del petróleo
Perú 2026: estabilidad macroeconómica y crisis institucional
Ciencia que libera: consideraciones para la próxima década
América Latina: un Estado débil asfixia a la innovación
Vientos que soplan al Sur

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.