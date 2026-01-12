La sostenibilidad de una firma de servicios profesionales en el tiempo suele estar vinculada a su capacidad de adaptación, rigor técnico y construcción de relaciones de largo plazo. En ese contexto, PKF Vila Naranjo alcanza sus 50 años de trayectoria en el mercado peruano de auditoría y consultoría, consolidando un modelo de trabajo basado en estándares internacionales y conocimiento local.

Fundada en 1975, Vila Naranjo y Asociados se incorporó en 1983 a PKF International, red global presente en más de 150 países. Esta membresía le ha permitido participar en proyectos con alcance regional y global, además de someter sus procesos a evaluaciones periódicas de calidad. “Pertenecer a una red internacional nos exige mantener altos niveles técnicos y una mejora continua constante”, señala Renato Vila Skrzypek, socio de la división de consultoría y responsable de los negocios internacionales.

Un portafolio integral con respaldo internacional

Actualmente, PKF Vila Naranjo ofrece servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría financiera, gestión de riesgos, gobierno corporativo, precios de transferencia, tax y legal, compliance, outsourcing y servicios vinculados a inventarios y tasaciones. La firma opera desde Lima y cuenta con representación en Arequipa, atendiendo a empresas de diversos sectores económicos.

Este enfoque integral responde a una visión de acompañamiento permanente al cliente. Desde la firma señalan que la continuidad de los equipos y la especialización por líneas de servicio permiten comprender mejor la operación de cada empresa. Como resultado, más del 92% de sus clientes mantiene relaciones de largo plazo con la organización, un indicador que refleja estabilidad y consistencia en la prestación de servicios.

Crecimiento, alianzas y proyección a futuro

En los últimos años, PKF Vila Naranjo ha fortalecido su estructura interna mediante la incorporación de nuevos socios y el crecimiento sostenido de su equipo profesional. Este proceso ha permitido ampliar capacidades técnicas y responder a una demanda cada vez más especializada por parte del mercado empresarial.

De manera complementaria, la firma ha desarrollado alianzas estratégicas, como la establecida con el estudio Vargas Pareja Abogados y Consultores, que le permite ofrecer un modelo de “one stop shop” (atención integral) en aspectos financieros, tributarios y legales. PKF Vila Naranjo proyecta continuar fortaleciendo sus áreas de consultoría y su presencia regional, manteniendo como eje la independencia profesional, la ética y la calidad técnica. A medio siglo de su fundación, Vila Naranjo y Asociados apuesta por consolidar un modelo de servicio que combine experiencia, confianza y una visión empresarial de largo plazo.