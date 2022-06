¿Recuerda la Gran Moderación? Esto se refiere al período anterior a la crisis financiera mundial del 2007-09 durante el cual hubo una marcada caída en la volatilidad del crecimiento del PBI en los países ricos. Las explicaciones iban desde una política monetaria más sabia (sí, en serio) hasta la globalización.

De hecho, gran parte se debió a algo más mundano: inventarios más pequeños. Un estudio acreditado encontró que más de la mitad de la mejora en la estabilidad del crecimiento del mundo rico se explicaba por la disminución de los ciclos de inventario.

El clásico ciclo de creación de existencias, en el que los cambios de inventario se suman al impulso del PBI al alza (a través de pedidos excesivos) y al descenso (a través de liquidaciones de existencias), está mostrando signos de reactivación. Algunos grandes minoristas estadounidenses, en particular Walmart, han informado de grandes aumentos en las existencias.

En parte, esto es el resultado de errores en la previsión de la demanda. Pero también refleja un aumento en el nivel deseado de inventarios. A medida que la producción justo a tiempo da paso a la acumulación de existencias por si acaso, aumenta el alcance de una mayor volatilidad en el PBI y en las ganancias corporativas.

Para comprender por qué los inventarios están aumentando nuevamente, es útil comprender primero por qué cayeron. Las mejoras en la informática significan que las empresas tienen información más detallada y oportuna sobre la demanda de los consumidores. Tales cambios hicieron superfluas los grandes almacenamientos de existencias precautorias.

Un factor relacionado es el costo de mantenimiento. Las tasas de interés eran altas en la década de 1980, cuando las empresas comenzaron a favorecer inventarios más reducidos. Y un dólar en existencias es un dólar que no se puede utilizar de forma rentable en otra parte. A esto se sumó la adopción generalizada de la fabricación justo a tiempo, con su énfasis en el suministro flexible.

Para las empresas más pequeñas, el inventario consiste en lo que sea que FedEx o UPS lleven para ellas. O lo hacía hasta hace poco. Las guerras tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China desafiaron las suposiciones sobre la seguridad del suministro. La pandemia (y ahora la guerra en Ucrania) los trastornó por completo.

El patrón de la demanda cambió repentinamente ya que los consumidores encerrados no pudieron gastar en salir a cenar o en entretenimiento en vivo; en cambio, gastaron más en bienes que se podían pedir en línea y entregar en su puerta. Mientras tanto, la escasez de trabajadores y de insumos clave, en particular semiconductores, hizo que algunos pedidos no pudieran cumplirse. Las empresas perdieron ventas por falta de inventario. El error logístico se convirtió en una discusión a nivel de directorio.

El resultado, inevitablemente, ha sido una sobrecorrección. Habiéndose rezagado con respecto al gasto, los inventarios se adelantaron. Los precios de las acciones de Walmart y Target cayeron drásticamente a mediados de mayo cuando los dos minoristas revelaron que se habían quedado con grandes existencias de productos sin vender, después de juzgar mal la fortaleza de la demanda. Incluso el poderoso Amazon ha sido tomado por sorpresa, ya que la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas, que se disparó en la pandemia, ha retrocedido hacia su tendencia anterior al COVID.

Habrá que tener en cuenta los efectos cíclicos de todo esto. Algunos minoristas pueden tener las existencias incorrectas para la época del año. Tendrán que almacenarlo, rebajar los precios para liquidarlo rápidamente o trasladarlo a minoristas de descuento que se especialicen en vender productos fuera de temporada. La inflación será más baja de lo que habría sido de otro modo.

Algunas empresas que han pedido en exceso reducirán las compras para permitir que los niveles de existencias se ajusten a la tendencia del gasto. Albert Edwards, de Société Générale, un banco francés, considera que el dolor se sentirá más en China, ya que “la demanda de importaciones chinas se ve fuertemente afectada justo cuando las autoridades chinas luchan por revivir su economía moribunda”.

Sin embargo, hay algo más profundo en juego. La producción justo a tiempo asume un mundo en gran medida sin fricciones, de fronteras abiertas, demanda predecible y bajos costos de transporte. Ya no se puede confiar en esto.

El inventario es una forma de seguro contra retrasos inesperados. Y aunque el seguro es costoso, los jefes de las empresas parecen estar dispuestos a pagar más. La compensación entre eficiencia y autoseguro, entre justo a tiempo y por si acaso, se ha desplazado marcadamente hacia este último. Y los inventarios más grandes implican un mayor alcance para los ciclos de inventario en el futuro.

Aquí hay una paradoja. Cuantas más empresas busquen autoasegurarse manteniendo más existencias, es probable que con el tiempo se vuelva más volátil el PBI (y, por lo tanto, las ganancias corporativas). Por lo tanto, el comercio minorista estadounidense podría estar ofreciendo una vista previa de un futuro particular, de ingresos más rápidos y advertencias de ganancias más frecuentes. La Gran Moderación va en reversa.