La subcontratación o conocida en el mundo empresarial como “outsourcing”, es un servicio que consiste en brindar soporte a las empresas a través de personas capacitadas para actividades operativas y especializadas.

Si bien, por estos días mucho se comenta de ley del Congreso que prohíbe la tercerización, Denisse Artica, gerente de Recursos Humanos de Moventi, comentó que esto no afecta a los profesionales de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

“La ley estipula que no está permitida la tercerización de actividades que forman parte del núcleo del negocio. Por ejemplo, una organización del rubro financiero puede sin problemas adoptar una modalidad de tercerización en cuanto a temas digitales. En el caso de outsourcing, el servicio atiende las necesidades de diversas industrias donde no necesariamente se dedican a tecnología, pero comprenden la importancia de la misma para su crecimiento”, dijo a gestion.pe.

Demanda profesional y de servicios

Para Moventi, las empresas entienden que, si quieren seguir creciendo, deben contar con talento y partners que aporten al aceleramiento de la organización.

“Las empresas prefieren este servicio porque al tercerizar actividades operativas o muy especializadas, pueden focalizar esfuerzos en la actividad principal de la empresa, reducen el riesgo de evitar grandes inversiones iniciales en infraestructura o tecnología, mejoran la calidad, aumentan la productividad, entre otros”, dijo la especialista.

En esa línea, agregó que a nivel de costos “puede parecer ser alto inicialmente, pero a nivel de gestión operativa, administración, de beneficios y de temas sociales, las empresas podrían ahorrar hasta un 30% de costos. Lo que puede permitir direccionar ese presupuesto para otras estrategias de la compañía”.

La ejecutiva señaló -además- que las industrias que solicitan servicios de outsourcing son de consumo masivo, retail, banca, manufactura, minería e industrias en general.

“La demanda de servicios continuará debido a los cambios y crecimiento. En el caso de tecnología aún más, especialmente la demanda se concentra en programadores y diseñadores UX (experiencia de usuario por sus siglas en inglés)”, resaltó.

“Nosotros sí vemos una demanda de outsourcing en los últimos años, porque toda organización al menos de tamaño grande, cuenta con un outsourcing digital, incluso vemos que hay nuevas empresas como startups que buscan este servicio como estrategia para crecer aceleradamente”, agregó Artica.

El informe “Mercado global de outsourcing de TI 2020-2025: crecimiento, tendencias e infraestructura de Research and Market” indica que el mercado global de outsourcing de TI fue valorado en US$ 333.7 mil millones en 2019; “y se espera que alcance los US$ 397.6 mil millones para 2025″.

