Con la transformación digital de las empresas, se prevé que las carreras ligadas al desarrollo de soluciones de software tendrán una mayor demanda laboral.

Ingrid Ccoyllo, jefa del departamento de Tecnología Digital de Tecsup y responsable de la carrera de Diseño y Desarrollo de Software, comenta que las empresas requieren tecnólogos capaces de crear soluciones digitales que sean innovadoras.

“En nuestro país dicha carrera tiene una empleabilidad del 100%, incluso durante la pandemia (…) esta carrera permite a los estudiantes desarrollar aplicaciones, crear programas y sistemas computacionales para cualquier tipo de empresa”, indica.

Asimismo, destacó a gestion.pe que los estudiantes de esta carrera empiezan a trabajar desde el primer año de carrera.

¿Qué aprenden? Los alumnos en primer año llevan el curso de diseño de interfaces donde aprenden a crear páginas web estáticas usando HTML, JS, y CSS; “esto les permite desarrollar portales o landing page de una empresa. Además ya conocen el manejo de una base de datos y programación orientada a objetos”.

“Desde que se inició el confinamiento, los profesionales de esta carrera han llevado adelante la operación de las empresas, realizando trabajo remoto al 100%. Tenemos egresados que laboran bajo esta modalidad y con alta eficiencia para empresas tanto nacionales como extranjeras”, agrega.

Cabe precisar que los estudiantes trabajan en el desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles en Android e iOS, usando metodologías ágiles para el desarrollo del software, complementado con herramientas colaborativas para poder trabajar en forma remota.

Campos laborales

La carrera técnica de Diseño y Desarrollo de Software -que tiene una duración de 3 años- desarrolla profesionales técnicos en cuatro líneas de acción: tecnologías de la información, ciencias de la computación, ingeniería de software y desarrollo de aplicaciones.

“El diseño y desarrollo de software brinda las bases para continuar desarrollando sus habilidades en el desarrollo de videojuegos, modelado y crear su propio emprendimiento”, señaló Ccoyllo.

Un estudiante de diseño de software puede trabajar en diferentes campos laborales, como banca, finanzas, telecomunicaciones, retail, startup, entre otros.

“Es decir, en toda empresa donde se requiere las habilidades de un profesional en el desarrollo y mantenimiento de software”. sostuvo.

De acuerdo con el instituto, durante la pandemia muchos de los estudiantes han trabajado en empresas de factoría de software para empresas nacionales e internacionales.

“El salario promedio para un desarrollador junior varía desde el salario mínimo hasta 1800, depende del tamaño de la empresa”, precisó la docente.

A tener en cuenta

Finalmente la responsable de la carrera en Tecsup señaló cinco puntos que se deben tener en cuenta en caso se decida estudiar una carrera de diseño de software:

Informarse bien sobre la carrera. Es considerada la carrera del presente y del futuro en la cual aprenderán a desarrollar aplicaciones, considerando las tendencias como la Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning, demandada en empresas y startups. Es una carrera que busca la integración de sistemas, herramientas y habilidades que el mercado nacional e internacional de software demanda. Conocer qué competencias puedes lograr. El profesional de esta especialidad obtiene competencias tecnológicas para crear aplicaciones y sistemas computacionales para cualquier tipo de empresa del mundo. Adquieren capacidades analíticas, constructivas y creativas para llevar a cabo proyectos de software, orientados a la resolución de problemas; además e trabaja en las habilidades blandas. Indagar la oferta que brindan las instituciones educativas. La institución elegida debe mantener una permanente actualización de la currícula en función a las necesidades de la industria a nivel nacional e incorporar nuevas tendencias globales. Verificar que tengan los equipos necesarios. Es importante señalar que las instituciones deben contar con un staff de docentes con amplia experiencia a nivel nacional e internacional. También en esta carrera es necesario que el centro de estudios cuente con recursos tecnológicos de última generación como los laboratorios remotos, esta innovadora herramienta permite capacitar a los estudiantes desde cualquier parte del mundo, brindando una experiencia real en laboratorio, así como el acceso a MacBooks. Conocer las oportunidades laborales de la carrera. En la carrera técnica de Diseño y Desarrollo de Software los estudiantes pueden empezar a trabajar finalizando el primer año, realizando páginas web entre otras actividades y terminando el segundo año son capaces de hacer aplicaciones.

Cabe señalar que todos los alumnos realizan una pasantía, siendo su primer contacto con la empresa para realizar sus prácticas pre profesionales.

“De acuerdo a nuestras estadísticas, el 90% de nuestros estudiantes trabajan en la carrera antes de finalizar el tercer año. Según los reportes en tiempo real de Get on Board Insights Latam, el salario de los desarrolladores Junior (egresados) están en el rango de US$ 1,400 a US$ 1,800“, indicó.

