¿Cuánto gastan los gamers más jóvenes en Perú? Los menores de edad tienen un ticket pequeño, que oscila entre los S/ 16 a S/ 20, según la fintech de Máximo.

Mientras que, el 60% del total de usuarios tiene entre 18 a 25 años, gastan un ticket promedio de US$ 40 mensuales, y pueden iniciar su vida financiera con líneas de crédito de hasta S/ 280.

“En el caso de los menores de edad, lo hacen de 3 a 4 veces por mes (compras), porque ellos aún dependen de sus padres para obtener una tarjeta; en cambio los que ya son mayores de edad tiene un ticket más alto, ellos no solo compran lo que los necesitan sino también lo de sus familiares, pagan servicios, compran en bodegas, supermercados, tecnología, etc”, comentó a gestion.pe Isabel Palao, CEO de Máximo.

“Ellos son la puerta de entrada para digitalizar financieramente su hogar; le piden el cash a sus padres y pagan la luz, el agua, el mercado y así ganan cashback (método de recompensas). Ellos manejan un ticket de S/ 280 y lo hacen entre 5 a 6 veces por mes”, agregó.

Si bien hay algunas excepciones, por las transacciones que el jugador realice se le otorga un porcentaje de cashback de 0.5%.

En ese sentido, comentó que apuntan a fidelizar a este segmento a través microcréditos e información en plataformas como Twitch, Discord y Whatsapp, a fin de demostrar que el aprendizaje financiero también se logra a través del juego.

Máximo otorga una tarjeta prepago Mastercard que es aceptada en millones de establecimientos.

“Ellos compran sus herramientas de sus videojuegos y pagan suscripciones de sus plataformas de Twitch, Discord, Play Station Plus, etc... pues la única forma de pagar ahí es con una tarjeta financiera de marca internacional, ya no es necesario que usen la de sus padres o el de la cabina de videojuegos que les cobra comisión, ahora ellos tienen la suya y además tienen un sistema de recompensas a través del cashback”.

Bancarización

Un usuario puede tener Máximo como su propia app desde los 13 años.

“Tenemos un producto Máximo Teens que es para menores de edad desde los 13 a los 17 años; desde su app gestionan sus presupuestos, gastos, ven sus movimientos, pero quién es responsable de esa tarjeta y quien activa mediante firma digital, son los padres o tutor legal del menor”.

Para los gamers mayores, en una primera etapa piensan salir con líneas de crédito entre S/ 200 a S/ 600, “los usuarios la van a poder ampliar y mejorar sus scoring, en función al uso constante o recurrente para sus compras, usar nuestro módulo de finanzas personales, que básicamente es para educarse financieramente y pagar sus cuotas a tiempo”.

“Tenemos contemplado en un mediano plazo, ofrecer a nuestros usuarios un crédito para viajes, estudios, vehículo (nuevo o usado) y porque no, llegar en un futuro a un crédito hipotecario”, destacó Palao.

Datos

Máximo actualmente cuenta con más de 5 mil usuarios activos mensuales y espera cerrar el 2022 con 80 mil tarjetas emitidas, lo que generaría transacciones por S/ 60 millones.

“Nuestros usuarios están en el rango de edad de 13 a 35 años (Gen Y y Z), en este grupo de personas el 81% ha jugado un videojuego en los últimos seis meses (fuente de Newzoo), son ellos a quienes nosotros consideramos gamers”.

“Ya hemos emitido más de 22 mil tarjetas y lo hemos hecho de manera orgánica, apoyados por nuestro plan de referidos, sin grandes inversiones en paid media; ahora estamos en un proceso de levantar nuestra segunda ronda de inversión que nos va permitir escalar el negocio y quizás superemos ese número de tarjeta activas que nos hemos propuesto”, resaltó.