Fundada en 1975, Vila Naranjo y Asociados se ha posicionado como una de las firmas de auditoría y consultoría empresarial más sólidas del Perú. Desde 1983, forma parte de la red internacional PKF International, una alianza global que agrupa a firmas independientes de auditoría y asesoría empresarial en más de 150 países. Esta conexión ha permitido que la empresa peruana pueda trabajar en proyectos regionales y globales, manteniendo estándares técnicos de alto nivel y protocolos de calidad supervisados internacionalmente.

“Tenemos la ventaja de estar conectados a una red mundial que nos permite participar en proyectos globales y recibir auditorías constantes de calidad”, explica Renato Vila Skrzypek, socio de la división de consultoría y encargado de los negocios internacionales. La firma cuenta con oficinas en Lima y una representación en Arequipa, ofreciendo servicios de auditoría, consultoría financiera, gestión de riesgos, gobierno corporativo y precios de transferencia.

La compañía se mantiene entre las principales firmas de su sector, ocupando según rankings internacionales entre las 10 primeras posiciones en el mercado peruano. Su éxito se basa en una combinación de formación constante, experiencia técnica y una cultura organizacional centrada en la calidad y la cercanía con el cliente.

Innovación y capacitación como base del crecimiento

El liderazgo de Vila Naranjo y Asociados no solo responde a su trayectoria, sino a su apuesta por la actualización tecnológica y el desarrollo profesional de su equipo. Cada año, la firma invierte en software especializado para auditoría y analítica de datos, lo que les permite optimizar procesos y reducir tiempos de ejecución. “La tecnología nos ayuda a detectar riesgos más rápido y a planificar con mayor precisión”, indica Renato Vila. A esto se suman capacitaciones constantes en metodologías internacionales y programas de storytelling comercial para mejorar la comunicación con los clientes.

La empresa también prioriza el bienestar y la retención del talento. Su estructura de sueldos competitivos y baja rotación le ha permitido construir equipos sólidos y de larga trayectoria. “Las empresas valoran que mantengamos al mismo personal durante años, porque eso genera confianza y continuidad en el servicio”, destaca el socio. El resultado de esa política se refleja en su índice de fidelización: más del 92% de sus clientes permanecen con la firma por varios años.

Visión integral y nuevas alianzas estratégicas

Con una visión de crecimiento a mediano plazo, Vila Naranjo y Asociados viene fortaleciendo su unidad de consultoría, que abarca finanzas corporativas, riesgos, compliance y gobierno corporativo. El objetivo es alcanzar la misma madurez que su línea de auditoría, ya consolidada en el mercado. En esa dirección, la firma ha sellado una alianza estratégica con el estudio Vargas Pareja Abogados y Consultores, lo que les permite ofrecer un modelo de servicio “one stop shop”: soluciones integrales que abarcan aspectos legales, financieros y fiscales en un solo espacio.

Esta colaboración ha generado sinergias en procesos de fusiones y adquisiciones, precios de transferencia y cumplimiento tributario, ofreciendo una mirada complementaria desde lo legal y lo económico. “Buscamos que el cliente sienta que tiene un aliado en cada etapa de su gestión”, explica Renato Vila. El foco está en consolidar un modelo de servicio eficiente y coordinado que agregue valor y facilite las decisiones corporativas.

De cara al futuro, la firma proyecta seguir creciendo en servicios especializados y profundizar su expansión en el sector público. Su objetivo es mantener el compromiso con la calidad, la ética y la independencia que los ha caracterizado durante 50 años. Como resume su socio: “Buscamos seguir siendo cercanos, eficientes y confiables, porque esa ha sido siempre nuestra mejor forma de competir”.