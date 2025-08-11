En un escenario donde la industria peruana enfrenta retos económicos y de competitividad, surgen iniciativas que buscan dinamizar el mercado local mediante la articulación de actores estratégicos. Una de ellas es Expo Perú Industrial, una de las ferias más relevantes del país en materia de desarrollo industrial, que se ha posicionado como una vitrina de oportunidades para miles de negocios, proveedores y emprendedores.

La empresa detrás de esta iniciativa es MKTBS Perú, liderada por Carlos Nieto, quien explica que el objetivo principal de la feria es brindar un espacio donde se genere valor más allá de la simple exhibición de productos. “La idea es que el empresario salga de su rutina operativa y tenga un espacio de conexión con el ecosistema: proveedores, nuevos clientes, capacitaciones, gremios, etc.”, señala. En su más reciente edición, Expo Perú Industrial congregó a más de 8,000 asistentes, entre ellos representantes de mypes, pymes, grandes empresas y asociaciones gremiales.





Conectando actores para generar valor

Una de las características que distingue a esta feria es su enfoque integrador. MKTBS Perú se encarga de convocar a gremios, cámaras de comercio y asociaciones empresariales para que sean parte activa del evento. De esta manera, no solo se expone oferta comercial, sino que también se crea un entorno propicio para alianzas estratégicas y capacitaciones en gestión empresarial, tendencias de mercado e innovación.

Carlos Nieto detalla que muchos participantes logran acuerdos comerciales gracias a las ruedas de negocios organizadas durante el evento. Además, se promueve la participación regional, permitiendo que empresas del interior del país se conecten con proveedores de Lima y otras zonas. Esta descentralización es una de las apuestas clave de la organización, que ya evalúa expandir el modelo a otras regiones.

Una plataforma que se adapta a las necesidades del mercado

A diferencia de ferias tradicionales, Expo Perú Industrial busca ser una plataforma dinámica. “Más allá de alquilar un stand, buscamos que los expositores tengan una experiencia donde realmente se conecten con su público objetivo”, explica Carlos Nieto. Esto incluye desde asesoría en la preparación de sus exhibiciones hasta seguimiento post-evento para medir resultados y facilitar futuros contactos.

La próxima edición se proyecta para agosto de 2025 y planea incorporar nuevos sectores productivos, además de tecnologías que faciliten la interacción digital entre asistentes y marcas. MKTBS Perú, con su experiencia en eventos B2B, continuará posicionándose como un actor clave en el ecosistema empresarial peruano, facilitando el crecimiento de empresas en un contexto que demanda adaptabilidad, innovación y colaboración global.