Las organizaciones afrontan un entorno cada vez más complejo, marcado por la transformación tecnológica, la incertidumbre económica y nuevas expectativas en la gestión del talento. En ese contexto, Asertiva Consulting viene impulsando “Ser para Hacer”, una iniciativa que busca incorporar los Objetivos de Desarrollo Interior (ODI) en la agenda empresarial como una herramienta para fortalecer las capacidades humanas dentro de las organizaciones.

A través de este ciclo de encuentros, la consultora reúne a ejecutivos de distintos sectores para intercambiar experiencias sobre liderazgo, toma de decisiones y transformación organizacional. La edición más reciente estuvo dedicada a la dimensión “Pensar”, convocando a representantes de minería, infraestructura, consumo masivo y educación superior para analizar cómo competencias como el pensamiento crítico, la visión sistémica y la perspectiva de largo plazo pueden contribuir a organizaciones más preparadas frente a los desafíos actuales.

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Un espacio para impulsar nuevas capacidades de liderazgo

Durante el encuentro, Maisa Mercado, CEO de Asertiva Consulting, planteó la necesidad de ampliar la manera en que las organizaciones evalúan su desempeño. “Si las empresas cuentan con indicadores financieros y operativos cada vez más precisos, también deberían medir el desarrollo interno de quienes lideran sus equipos”, sostuvo, destacando que las capacidades humanas constituyen la base sobre la cual se construyen resultados sostenibles.

El panel reunió a ejecutivos de empresas e instituciones como Minera Las Bambas, Lima Expresa, Grupo San Antonio, L+1 y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), quienes coincidieron en que desarrollar habilidades como la creatividad, el pensamiento estratégico y la comprensión de contextos complejos resulta cada vez más relevante para responder a entornos empresariales en constante cambio.

Asertiva apuesta por una transformación desde las personas

Más allá del encuentro, “Ser para Hacer” forma parte de la estrategia de Asertiva Consulting para promover conversaciones que integren el desarrollo humano dentro de la gestión empresarial. La consultora sostiene que fortalecer las capacidades individuales también contribuye a mejorar la cultura organizacional, la innovación y la capacidad de adaptación de las empresas frente a escenarios de incertidumbre.

Como cierre de la jornada, los participantes coincidieron en la importancia de construir entornos laborales basados en la confianza y el desarrollo integral de las personas, dejando atrás modelos centrados únicamente en el control. En ese sentido, Maisa Mercado concluyó que “lograr una verdadera transformación en nuestras organizaciones requiere, de manera inevitable, que primero nos transformemos como seres humanos”, una visión que resume el propósito de esta iniciativa impulsada por Asertiva Consulting.