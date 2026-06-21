Colombia's presidential candidate Abelardo de la Espriella, of the Salvadores de la Patria movement, speaks to supporters behind bulletproof glass after a quick count of votes in the presidential election at the Ventana al Mundo monument in Barranquilla, Colombia, on May 31, 2026. Colombia's presidential election appeared headed for a runoff between leftist Ivan Cepeda and hard-right Abelardo de la Espriella on May 31, presenting voters with a stark choice between peace talks and a militarized crackdown. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
Colombia's presidential candidate Abelardo de la Espriella, of the Salvadores de la Patria movement, speaks to supporters behind bulletproof glass after a quick count of votes in the presidential election at the Ventana al Mundo monument in Barranquilla, Colombia, on May 31, 2026. Colombia's presidential election appeared headed for a runoff between leftist Ivan Cepeda and hard-right Abelardo de la Espriella on May 31, presenting voters with a stark choice between peace talks and a militarized crackdown. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
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Redacción Gestión
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de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibe 12, 766, 679 de votos, equivalentes al 49.77 %, mientras que el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, obtiene en el conteo parcial 12, 464, 042 de votos correspondientes al 48.59 %.

de la jornada electoral.

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Ninguno de los candidatos obtiene, hasta el momento, más del 50% de los votos.

Noticia en desarrollo.

Elaborado con información de EFE.

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