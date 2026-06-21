El candidato Abelardo de la Espriella se encuentra liderando el conteo preliminar de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al 98.22% de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibe 12, 766, 679 de votos, equivalentes al 49.77 %, mientras que el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, obtiene en el conteo parcial 12, 464, 042 de votos correspondientes al 48.59 %.

Los resultados continúan actualizándose conforme vayan contabilizándose los últimos votos de la jornada electoral.

Ninguno de los candidatos obtiene, hasta el momento, más del 50% de los votos.

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Elaborado con información de EFE.