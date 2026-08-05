LAP ha planteado reducir el valor de la tarifa pasando de US$ 10.05 a US$ 6.40 (sin IGV) por pasajero e incorporar su cobro en los boletos aéreos. (Foto: Andina).
LAP ha planteado reducir el valor de la tarifa pasando de US$ 10.05 a US$ 6.40 (sin IGV) por pasajero e incorporar su cobro en los boletos aéreos. (Foto: Andina).
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Alessandro Azurín
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Lima Airport Partners (LAP) espera una respuesta de las aerolíneas que utilizan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) en torno la posibilidad de reducir el valor de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUAA) de Transferencia Internacional. Y Gestión tuvo la oportunidad de consultarle al respecto a una de las principales: Latam.

Durante la presentación de sus resultados financieros al segundo trimestre del 2026, Ricardo Bottas, CFO del Grupo Latam, reconoció que la disputa abierta en torno a la TUAA mantiene en pausa la decisión de la empresa de impulsar nuevas inversiones en Perú.

“Nuestra intención de colocar esos aviones nuevos en el mercado debe hacer sentido estratégico en términos de competitividad y lo que sea mejor para los pasajeros. La decisión (de instalarlos en Perú) estará conectada con la capacidad de crecimiento de este hub”, respondió a Gestión.

Vale recordar que los A321XLR no son cualquier tipo de avión. Reemplazarían a los Boeing 767-300ER que hoy viajan desde Lima a Norteamérica y podría abrir nuevas rutas, ya que se trata de aviones de fuselaje angosto, lo que les permite operar sin escalas en viajes hasta 9 horas, algo imposible para los Boeing, que son de fuselaje ancho.

Bottas agregó que, a criterio de Latam, es “muy positivo” que LAP este reconsiderando su posición en torno a la TUAA, ya que “hubo impacto” y ha dejado al AIJCH detrás de otros aeropuertos de la región que no la cobran.

Aviones de la aerolínea LATAM son fotografiados en la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá el 19 de mayo de 2025, donde no se cobra TUUA de transferencia internacional. (Raul ARBOLEDA / AFP).
Aviones de la aerolínea LATAM son fotografiados en la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá el 19 de mayo de 2025, donde no se cobra TUUA de transferencia internacional. (Raul ARBOLEDA / AFP).

“Creemos que mantener una TUUA de transferencia internacional, cuando en Bogotá o Panamá no lo cobran, deja al Perú en desventaja (...) En Latam estamos convencidos que hay mucho por trabajar para que Lima alcance su máximo potencial como hub”, recalcó.

Aunque la posición de Latam y otras empresas del rubro sea desaparecer la TUUA de Transferencia internacional, LAP ha planteado más bien reducir su valor pasando de US$ 10.05 a US$ 6.40 (sin IGV) por pasajero e incorporar su cobro en los boletos aéreos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

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