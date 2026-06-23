JEE observa a candidatura de López Aliaga y declara inadmisible lista de Renovación Popular. Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec
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Redacción Gestión
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, entre otros puntos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La resolución precisó que López Aliaga fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como senador electo para el periodo 2026-2031.

Según el organismo electoral, esta documentación permitirá comprobar si cumple los requisitos de elegibilidad y descartar posibles impedimentos para integrar una lista municipal.

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Una observación similar se formuló contra Guillermo Valdivieso, candidato a regidor de Renovación Popular. Valdivieso quien fue proclamado parlamentario andino suplente en las últimas elecciones generales y, debido a versiones sobre una eventual renuncia o desistimiento,

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El JEE también cuestionó la candidatura de Luis Rubio a la alcaldía y la de otros 11 postulantes a regidores, debido a que no acreditaron haber nacido en Lima ni presentaron pruebas de domicilio continuo en la provincia durante los dos años previos al cierre de inscripción, como exige la normativa electoral vigente.

El órgano electoral, además, solicitó al partido sustentar la situación jurídica de Rafael López Aliaga, proclamado senador 2026-2031, pese a que anunció que no asumirá el cargo. (Foto: Hugo Pérez).
El órgano electoral, además, solicitó al partido sustentar la situación jurídica de Rafael López Aliaga, proclamado senador 2026-2031, pese a que anunció que no asumirá el cargo. (Foto: Hugo Pérez).

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