El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la lista de Renovación Popular para la alcaldía de Lima, al observar la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde, entre otros puntos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La resolución precisó que López Aliaga fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como senador electo para el periodo 2026-2031. El JEE indicó que, aunque hay información pública sobre su decisión de no asumir ese escaño, el partido debe presentar documentos que acrediten su situación jurídica actual frente a dicha proclamación.

Según el organismo electoral, esta documentación permitirá comprobar si cumple los requisitos de elegibilidad y descartar posibles impedimentos para integrar una lista municipal.

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Una observación similar se formuló contra Guillermo Valdivieso, candidato a regidor de Renovación Popular. Valdivieso quien fue proclamado parlamentario andino suplente en las últimas elecciones generales y, debido a versiones sobre una eventual renuncia o desistimiento, el JEE exigió al partido que precise y sustente documentalmente su situación actual.

El JEE también cuestionó la candidatura de Luis Rubio a la alcaldía y la de otros 11 postulantes a regidores, debido a que no acreditaron haber nacido en Lima ni presentaron pruebas de domicilio continuo en la provincia durante los dos años previos al cierre de inscripción, como exige la normativa electoral vigente.