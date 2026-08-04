Menos del 25% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Perú destina presupuesto a ciberseguridad, a pesar de un escenario marcado por el incremento de las amenazas digitales, según el informe de ESET Security Report Latinoamérica 2026.

El panorama regional refleja la magnitud del problema. El estudio señala que el 73% de las empresas latinoamericanas fue víctima de ataques de phishing durante el último año, una modalidad que continúa siendo una de las principales puertas de entrada para el robo de información y el acceso no autorizado a sistemas empresariales.

Las pymes peruanas combinan una mayor digitalización con una limitada protección de sus sistemas. (Foto: Andina)

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Alta digitalización y baja inversión en seguridad

Para Óscar Quero, director académico del área de Tech & Supply Chain Management de EAE Business School, la alta digitalización y la baja inversión en protección convierten a las pymes peruanas en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Añade que uno de los errores más comunes es creer que el tamaño de la empresa la hace menos visible, cuando en realidad los ataques se dirigen a quienes tienen controles más débiles.

El especialista sostiene que muchas organizaciones han acelerado la digitalización de sus operaciones, pero ese proceso no ha estado acompañado por un fortalecimiento de las medidas de seguridad. Como resultado, la superficie de exposición aumenta conforme las empresas incorporan más canales digitales, herramientas tecnológicas y plataformas para atender a sus clientes.

A esta situación se suman las conclusiones del informe de la Unidad de Ciberseguridad de Minsait, que proyecta que durante 2026 la mayoría de los ataques contra empresas no responderá a técnicas sofisticadas, sino a fallas básicas como contraseñas débiles, sistemas sin actualizar y accesos mal gestionados.

La falsa percepción de que las pymes no son un objetivo de los ataques digitales sigue siendo uno de los principales riesgos. (Foto: Cortesía ITQ Latam)

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Desafios para las empresas

De acuerdo con Quero, este escenario evidencia que el desafío para las empresas no pasa únicamente por adquirir nuevas herramientas tecnológicas, sino por fortalecer los controles básicos de seguridad y convertir la ciberseguridad en un componente permanente de la gestión del negocio.

El especialista también advierte que la capacidad de respuesta durante las primeras horas de un incidente resulta determinante para reducir el impacto de un ataque. Entre las principales acciones recomienda aislar los equipos comprometidos sin apagarlos para preservar evidencia, cambiar las credenciales desde dispositivos seguros, activar los respaldos previamente verificados y documentar cada intervención para facilitar eventuales procesos legales.

En ese contexto, EAE Business School considera que el mayor riesgo para las pymes peruanas no radica únicamente en la falta de presupuesto, sino en postergar decisiones para fortalecer su seguridad digital. En un entorno donde los ciberataques son cada vez más frecuentes, incorporar la ciberseguridad como parte de la estrategia del negocio será clave para proteger la información, garantizar la continuidad operativa y reducir la exposición frente a futuras amenazas.

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