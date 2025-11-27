La llegada del Black Friday es una de las fechas más esperadas para las compras navideñas. Para este 2025, tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, día en el que muchas personas aprovecharán al máximo esta jornada de descuentos y ventas; y aunque todos están expectantes, Amazon envió una alerta a más de 300 millones de usuarios por el incremento de los ciberataques durante esta fecha. ¿Qué dice el mensaje de la compañía y cuáles fueron sus recomendaciones? En los siguientes párrafos te contamos lo que debes saber.

Una imagen tomada el 28 de agosto de 2019 muestra el logotipo de la aplicación estadounidense de tiendas online Amazon en una tableta en Lille (Foto: Denis Charlet / AFP)

¿CUÁL FUE LA ADVERTENCIA DE AMAZON POR BLACK FRIDAY?

La alerta que envió Amazon a más de 300 millones de usuarios fue para advertirles sobre el incremento de ciberataques por Black Friday. El mensaje lo envió el 24 de noviembre de 2025 a través de correo electrónico con el fin de que se mantengan alerta ante los estafadores.

De acuerdo con Forbes, los ciberdelincuentes están tratan de obtener acceso a información confidencial de los usuarios, como datos personales o financieros, así como algunos detalles de sus cuentas de Amazon.

En el correo que envió la compañía dedicada al comercio electrónico advierte que los delincuentes les enviarán:

Mensajes falsos de entrega o problemas de cuenta.

Anuncios de terceros, incluidos aquellos en las redes sociales, que ofrecen ofertas irresistibles.

Mensajes enviados a través de canales no oficiales solicitando información de cuenta o pago.

Mensajes enviados a través de enlaces desconocidos.

Llamadas telefónicas de soporte técnico no solicitadas.

Vale precisar que según un informe publicado por FortiGuard Labs, se han detectado más de 18,000 dominios con temática navideña el último trimestre. De ese total, un promedio de 750 direcciones fue confirmada como maliciosa.

“Este año estamos seguros de que veremos estafas cada vez más sofisticadas impulsadas principalmente por inteligencia artificial, ya sean confirmaciones de pedidos falsificadas de manera convincente, sitios web de minoristas falsificados e incluso mensajes de servicio al cliente generados por IA diseñados para robar detalles de inicio de sesión o información de pago”, precisó Anne Cutler, evangelista de ciberseguridad en Keeper Security, publica Forbes.

Una foto ilustrativa tomada el 24 de abril de 2025 muestra el logotipo de la tienda online estadounidense Amazon en la pantalla de un smartphone en Fráncfort del Meno, Alemania Occidental (Foto: Kirill Kudrryavtsev / AFP)

CONSEJOS PARA EVITAR CIBERATAQUES EN BLACK FRIDAY

Amazon dio algunos consejos para que sus usuarios no caigan en estafas este Black Friday, así como esta temporada navideña:

Usa la aplicación móvil o el sitio web de Amazon para servicio al cliente cuando requieras hacer cambios de cuenta, seguimiento de entregas y reembolsos.

Configura la autenticación de dos factores cuando esté disponible para tus cuentas en línea. Esto te permitirá prevenir el acceso no autorizado a las cuentas.

Utiliza una clave de acceso (contraseña, facial, huella dactilar o PIN).

Jamás Amazon te pedirá realizar pagos ni proporcionar información de pago por teléfono. Tampoco te enviará correos electrónicos pidiéndote verificar las credenciales de tu cuenta.