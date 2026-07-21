Los planes forman parte de una nueva etapa para Tivit tras su adquisición por el grupo tecnológico italiano Almaviva en 2025. En ese contexto, Perú ya representa el 15% de las operaciones de Tivit en Latinoamérica y registra un crecimiento de 9% en lo que va de 2026.

El ingreso al sector público forma parte de una estrategia para ampliar la presencia de Tivit en segmentos donde actualmente tiene baja participación. (Foto: Tivit)

Tivit ingresará al sector público peruano en 2027

Uno de los nuevos mercados a los que apunta Tivit en Perú es el sector público, donde actualmente no tiene presencia. Según Miguel Ángel Peñaloza, country manager de la compañía, la firma prevé poner en marcha una unidad especializada para atender a entidades gubernamentales durante la primera parte de 2027.

Para ello, la compañía busca introducir en Perú soluciones que Almaviva ya opera en Italia para la gestión de puertos, redes hídricas y sistemas de transporte. Entre ellas destacan Aquavit, una plataforma para monitorear y optimizar redes de agua a gran escala, y MUVA, enfocada en la gestión de operaciones logísticas complejas.

La apuesta responde al avance de la transformación digital en empresas públicas y operadores de infraestructura. Este dinamismo también se refleja en el mercado peruano de ciberseguridad, que movió más de S/ 600 millones en 2025, impulsado por la demanda de empresas privadas y entidades públicas. Para Tivit, el ingreso a este segmento será clave para sostener un crecimiento superior al 20% anual y duplicar el tamaño de su operación hacia 2030.

La empresa analiza incorporar nuevas operaciones al país, entre ellas Alma Experience, la unidad de BPO de Almaviva. (Foto: Tivit)

Perú gana peso en la estrategia regional de Tivit y Almaviva

Actualmente, la operación local representa el 15% del negocio de la compañía en Latinoamérica y ha sido identificada como un mercado clave para impulsar su expansión en la región. “Perú va a ser un hub de innovación para el grupo”, afirmó Miguel Ángel Peñaloza, country manager de Tivit Perú.

En línea con esa apuesta, la empresa evalúa incorporar nuevas operaciones al país, entre ellas Alma Experience, la unidad de BPO de Almaviva. Según Peñaloza, la integración al grupo italiano también permitió a Tivit acceder a un portafolio más amplio de soluciones y pasar de ser un actor regional a formar parte de una plataforma tecnológica con alcance global.

Empresas peruanas y la implementación de IA

Las empresas peruanas han dejado atrás la etapa de prueba de la inteligencia artificial (IA) para avanzar hacia su implementación a escala. Según Miguel Ángel Peñaloza, el “laboratorio terminó” y hoy las organizaciones están enfocadas en desarrollar modelos de trabajo que les permitan aprovechar esta tecnología sin perder el control de sus datos.

En ese proceso, las prioridades pasan por garantizar la soberanía, seguridad y gobernabilidad de la información, además de integrarse con los principales proveedores globales de nube.

El avance ya se refleja en áreas como atención al cliente, finanzas, desarrollo de software y ciberseguridad. Peñaloza señaló que el reto ya no es tecnológico, sino de personas y procesos.

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Más empresas peruanas apuestan por ciberseguridad

La ciberseguridad se ha convertido en la unidad de negocio de mayor crecimiento para Tivit en Perú. Según Peñaloza, esta línea ha multiplicado por cuatro su facturación frente al año anterior, impulsada por una mayor preocupación de las empresas por proteger sus operaciones. El ejecutivo señaló que los presupuestos destinados a seguridad digital se han fortalecido en los últimos dos años, y se han logrado incrementar entre 30% y 50%.

La mayor demanda proviene de sectores como finanzas, retail, minería, industria, transporte y utilities, especialmente en la protección de redes OT (tecnología de operaciones) vinculadas a procesos productivos e infraestructura crítica. Para atender esta tendencia, Tivit incorpora inteligencia artificial en sus soluciones de ciberseguridad para reducir riesgos y mejorar la detección de amenazas, además de apoyarse en una red de más de 20 socios especializados y fortalecer su alianza con Huawei en los segmentos de energía y utilities.

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