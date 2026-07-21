La compañía busca llevar al Perú soluciones que Almaviva ya opera en Italia para la gestión de puertos, redes hídricas y sistemas de transporte. (Foto: Tivit)
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Sandra Reyes
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Perú se ha convertido en una apuesta clave para Tivit en la región. La tecnológica brasileña, especializada en transformación digital y servicios tecnológicos para empresas, prepara su ingreso al sector público a partir de 2027 y busca posicionar al país como un eje estratégico dentro del grupo italiano Almaviva. En paralelo, impulsa soluciones de inteligencia artificial y ciberseguridad, dos segmentos que ganan protagonismo entre las compañías peruanas.

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