En el Perú, las micro y pequeñas empresas representan cerca del 99.7% del tejido productivo, siendo un pilar clave en la generación de empleo. Sin embargo, una gran parte del sector aún enfrenta dificultades para acceder a herramientas tecnológicas que les permitan escalar sus operaciones, principalmente por limitaciones de costos y falta de acompañamiento especializado.

En ese contexto, LeadCenter desarrolla un modelo que busca integrar marketing digital, producción de contenido y automatización comercial, con el objetivo de ordenar procesos y mejorar la gestión de ventas. La propuesta apunta a reducir la dependencia de tareas manuales y facilitar la adopción tecnológica en negocios que aún operan de forma tradicional.

Tecnología accesible para ordenar procesos comerciales

Uno de los ejes del modelo de Zap Grow a través de su marca comercial LeadCenter desarrolla la implementación de herramientas como chatbots con inteligencia artificial y sistemas de gestión comercial como CRM, orientados a optimizar la captación de clientes y el seguimiento de oportunidades. La empresa complementa estas soluciones con servicios de diseño gráfico y producción audiovisual, integrando el frente comercial con la comunicación de marca.

Desde la gerencia general, Bryant Gozzer señala que “formalizar un negocio no solo es cumplir normas, es trabajar con procesos que conviertan oportunidades en resultados sostenibles”, destacando la necesidad de estructurar la gestión comercial como base del crecimiento empresarial.

La empresa complementa estas soluciones con servicios de diseño y contenido audiovisual. En ese sentido, Angie Mosayhuate, supervisora de diseño multimedia, indica que: “El diseño estratégico estandariza la comunicación visual y fortalece la confianza digital de las MYPES”. Por su parte, desde marketing, Sebastián Márquez, supervisor de marketing digital, agrega que: “Las estrategias basadas en datos optimizan la captación y mejoran la eficiencia comercial”.

Actualmente, la empresa ha trabajado con más de 200 micro y pequeñas empresas, acompañándolas en la adopción de herramientas digitales que les permitan mejorar su organización interna y su presencia en el mercado.

Digitalización como camino hacia la formalización

El enfoque de Zap Grow también considera aspectos financieros, Paola Pizarro, jefa de administración y finanzas, señala que: “La formalización requiere control; ordenar procesos asegura rentabilidad tecnológica”. En el frente tecnológico, Arianno Sánchez, jefe de Innovación, indica que “la tecnología debe ser accesible para las MYPES, permitiendo automatizar tareas y mejorar la gestión comercial sin elevar sus costos”, lo que refleja una orientación hacia soluciones escalables y adaptadas a la realidad del mercado peruano.

A futuro, Jorge Zea, CEO de LeadCenter, concluye que: “La tecnología no es un gasto, es el motor que estandariza procesos, reduce brechas y acelera la formalización empresarial” la empresa proyecta ampliar su alcance y continuar desarrollando herramientas que faciliten la transformación digital de las microempresas. La propuesta se centra en democratizar el acceso a tecnología como un paso necesario para fortalecer la formalización y la competitividad en el país.