De acuerdo con el análisis, 40% de empresas peruanas reconoce que el uso de la IA ha permitido una reducción de costos operativos en marketing. En tanto, 51% aún evalúa el impacto en costos y solo un 9% considera que no hay mejora alguna en ese aspecto. Pese a ello, las firmas en general destacan que el manejo de la IA genera beneficios como el aumento de la productividad (73%), ahorro de tiempo (71%), enfoque en tareas estratégicas y creativas (56%), entre otros.

“Las firmas vienen observando que optimizar y mejorar la productividad tiene un impacto claro en la reducción de costos. Además, en el negocio incluso ya se tiene que el manejo de ese tipo de herramientas, en lo que concierne a temas de experiencia del cliente, ha mejorado con un 55% de empresas que lo percibe, a diferencia de las primeras adopciones de IA que tenían las compañías, las cuales generaban mucha frustración en los usuarios”, señaló Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional.

Si bien la adopción de la IA proyecta mejoras relevantes en diferentes indicadores de las áreas de marketing (tasa de conversión de leads, costo de adquisición de cliente, engagement en redes sociales, retención de clientes), la ejecutiva sostuvo que el mayor alto impacto se identifica definitivamente en la reducción del tiempo de lanzamiento de las campañas publicitarias; es decir, en el periodo desde la concepción de la idea hasta la presentación.

“Anteriormente, las campañas necesitaban mucho más tiempo para su desarrollo, pero ahora esto se acortó un montón. Por ejemplo, hemos visto que en Perú, las empresas que a último minuto se sumaron a la campaña del Super Bowl, desarrollaron piezas publicitarias muy creativas con inteligencia artificial. Hacer ello en una semana o en 15 días es récord, cuando antes tomaba meses la construcción, desarrollo, producción”, expresó.

A partir del análisis, Torrado consideró que la adopción de la IA tendrá un cambio en las prioridades. En efecto, tras el auge de la generación de contenido en 2024, la percepción de impacto de las compañías se viene desplazando hacia áreas que impulsan decisiones de negocio, específicamente, data y analítica (24%), y estrategia (17%). Por el contrario, segmentos como redes sociales y SEO se mantendrían como componentes secundarios.

“Las empresas empiezan a explotar otras potencialidades que tiene la IA y ya no se enfocan solamente en contenido. La IA acelera el marketing; entonces, el siguiente desafío es que transforme la gestión comercial y genere mejores resultados para el negocio”, remarcó la especialista.

Presupuestos y capacitación de equipos para el empleo de IA

De otro lado, la representante de Datum Internacional destacó que cerca de 50% de empresas encuestadas incrementará su presupuesto destinado al uso de la IA este año, mientras que aproximadamente un cuarto de firmas mantendrá los montos que habían desembolsado en el año anterior. Esta dinámica ya se ha evidenciado en el 2025.

“Ya se tiene un número importante de empresas que invierten en IA y las que mantienen presupuestos, lo hacen también desde la valoración de las herramientas y otros aspectos externos. Hay cierta cautela de las firmas por El Niño costero, el periodo electoral y otros eventos”, refirió la vocera.

Bajo este contexto, las compañías reconocen como el capital más importante a su personal de Marketing. Así, la intención es mayoritariamente mantener y capacitar a sus colaboradores. De momento, 66% de las empresas asegura que buscan educar a su equipo actual en el uso de la IA generativa; en tanto, 43% adquiere e implementa herramientas de IA.

“La voluntad de las compañías es mantener y expandir a los equipos. No hay un ánimo de reemplazar a la gente por inteligencia artificial, sino se está valorando al equipo humano para dotarlo de herramientas de inteligencia artificial, de modo de maximizar sus capacidades”, destacó Torrado.

Uso de IA generativa

Actualmente, el 87% de empresas acepta utilizar la inteligencia artificial en actividades rutinarias de marketing y casi la mitad (46%) de estas firmas la usa con una frecuencia diaria. Dicho panorama dista del 2024, cuando el empleo de IA era propio del 76% y no había registro de un manejo diario de herramientas con esa tecnología.

Tal avance responde, según Torrado, a la cantidad de herramientas de IA que se han desarrollado en los últimos tres años (entre gratuitas y pagadas) y que, finalmente, han contribuido a una masificación de este beneficio.

“Inicialmente, la IA estaba enfocada a la parte predictiva y no a la generativa. Hoy, las áreas de marketing utilizan IA generativa para desarrollo de copy para anuncios, creación de contenido, generación de ideas, formulación de guiones o pautas, implementación de chatbots y asistentes virtuales y muchos otros usos”, añadió.

Así, junto con un mayor beneficio obtenido con estas herramientas, las compañías que aprovechan la IA generativa lidian con versiones gratuitas (31%) y opciones pagadas (36%). Entre las plataformas más usadas, destacan ChatGPT (81%), Google Gemini (47%), Copilot (15%) y Perplexity (5%).

“No obstante, donde aún se visualiza un punto a trabajar es en las estrategias de implementación de la IA en general, donde solo un 40% de empresas encuestadas tiene una visión formal de desarrollo de esta tecnología. Más que invertir en herramientas, las empresas deben invertir en diseño organizacional, políticas claras de uso, ciberseguridad y modelos de gobernanza”, finalizó Torrado.

Ficha técnica:

Grupo objetivo: gerentes de Marketing y altos directivos de empresas de diferentes sectores.

gerentes de Marketing y altos directivos de empresas de diferentes sectores. Técnica: encuestas online autoaplicadas.

encuestas online autoaplicadas. Muestra: 113 encuestas efectivas.

113 encuestas efectivas. Fecha de campo: Del 20 de noviembre del 2025 al 28 de enero del 2026.