El 87% de empresas acepta utilizar la inteligencia artificial en actividades diarias de marketing. (Foto: Freepik).
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Mayumi García
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El uso de la inteligencia artificial (IA) está reconfigurando las prácticas tradicionales de las áreas de Marketing en los distintos sectores empresariales del Perú. Dicha situación resulta especialmente relevante en un mercado competitivo y en proceso de digitalización acelerado como el peruano. Así, Datum Internacional, junto a MU Marketing & Content, elaboró un estudio que otorga mayores indicios de la forma en la cual la IA viene operando en este campo y el impacto que ya se percibe en algunos resultados de las empresas.

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