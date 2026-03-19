La agencia de marketing y transformación digital SmartBrands proyecta un crecimiento de entre 7% y 10% este año, apalancado en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA) orientadas a optimizar procesos comerciales y de marketing en las empresas.
El fundador y CEO, Luis Miranda, señaló que la firma actualmente desarrolla sistemas basados en inteligencia artificial que permiten automatizar el monitoreo de campañas publicitarias digitales, generando reportes en tiempo real dirigidos directamente a los gerentes o responsables de marketing mediante correo electrónico o aplicaciones de mensajería.
“Hoy estamos pasando de hablar de IA como tendencia a ofrecerla como un servicio concreto para las firmas, ayudándolas a mejorar la toma de decisiones y la eficiencia de sus operaciones”, indicó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).
Como parte de esta estrategia, la compañía destinará nuevas inversiones a la capacitación de su equipo y a la adquisición de herramientas tecnológicas que permitan implementar soluciones de automatización e inteligencia artificial en distintos sectores, entre ellos, el exportador, inmobiliario, educativo y automotriz.
Además, adelantó que continuará fortaleciendo su unidad de ‘marketplace’, orientada a acompañar a empresas latinoamericanas en su ingreso al mercado estadounidense mediante plataformas de comercio electrónico como Amazon.
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Desempeño de la operación de SmartBrands en 2025
En el 2025,SmartBrands registró un crecimiento de entre 8% y 10% en ventas, impulsado por la incorporación de nuevos clientes de los sectores educativo, automotriz y corporativo.
“El 2025 fue un año de crecimiento y de innovación para la agencia. Hemos fortalecido nuestras unidades de negocio y seguimos ampliando nuestra cartera de clientes en distintos sectores”, remarcó.
La agencia atiende a clientes peruanos, pero también provee de servicios a empresas de México, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.
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