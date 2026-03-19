La agencia de marketing y transformación digital SmartBrands proyecta un crecimiento de entre 7% y 10% este año, apalancado en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA) orientadas a optimizar procesos comerciales y de marketing en las empresas.

El fundador y CEO, Luis Miranda, señaló que la firma actualmente desarrolla sistemas basados en inteligencia artificial que permiten automatizar el monitoreo de campañas publicitarias digitales, generando reportes en tiempo real dirigidos directamente a los gerentes o responsables de marketing mediante correo electrónico o aplicaciones de mensajería.

“Hoy estamos pasando de hablar de IA como tendencia a ofrecerla como un servicio concreto para las firmas, ayudándolas a mejorar la toma de decisiones y la eficiencia de sus operaciones”, indicó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Como parte de esta estrategia, la compañía destinará nuevas inversiones a la capacitación de su equipo y a la adquisición de herramientas tecnológicas que permitan implementar soluciones de automatización e inteligencia artificial en distintos sectores, entre ellos, el exportador, inmobiliario, educativo y automotriz.

Además, adelantó que continuará fortaleciendo su unidad de ‘marketplace’, orientada a acompañar a empresas latinoamericanas en su ingreso al mercado estadounidense mediante plataformas de comercio electrónico como Amazon.

Desempeño de la operación de SmartBrands en 2025

En el 2025,SmartBrands registró un crecimiento de entre 8% y 10% en ventas, impulsado por la incorporación de nuevos clientes de los sectores educativo, automotriz y corporativo.

“El 2025 fue un año de crecimiento y de innovación para la agencia. Hemos fortalecido nuestras unidades de negocio y seguimos ampliando nuestra cartera de clientes en distintos sectores”, remarcó.