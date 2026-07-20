Según la telemetría de ESET, Perú concentró hasta mayo el 18% de las detecciones de infostealers en Latinoamérica, la mayor participación entre los países de la región. (Foto: Getty Images / Bill Hinton)
Según la telemetría de ESET, Perú concentró hasta mayo el 18% de las detecciones de infostealers en Latinoamérica, la mayor participación entre los países de la región. (Foto: Getty Images / Bill Hinton)
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Eduardo Sotelo
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Aunque las amenazas cibernéticas evolucionan cada año, muchas empresas peruanas siguen siendo vulnerables por un problema complejo. Es que se data de ESET, Perú concentró un importante número de detecciones de malware para robar credenciales de acceso a nivel de Latinoamérica, alcanzando así la mayor participación entre los países de la región. ¿Qué está fallando?

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