¿A qué se debe la menor expectativa de contratación de personal?

Este resultado responde a factores económicos como el impacto de la inflación y la incertidumbre del empresariado en un contexto preelectoral, lo que hace que las empresas sean más cautelosas en sus contrataciones.

Daniel Galdos, gerente Comercial de ManpowerGroup Perú, señaló que, a pesar de existir diversas inversiones a nivel del sector privado, no existe una correlación con la inversión pública, lo cual ha sido bastante evidente con la situación actual del puerto de Chancay.

“A eso se le suma que, de parte del gobierno, no se ha generado ninguna iniciativa que para dar mayores herramientas a los empleadores formales, incluso la percepción. Además, la incertidumbre política y regulatoria puede estar influyendo en la toma de decisiones empresariales”, explicó.

Asimismo, el estudio de la consultora mostró cuáles serían los sectores con mayor intención de contratación, siendo el de Finanzas y Bienes Raíces el de mayor crecimiento. Mientras el de Tecnologías de la Información (TI), que solía liderar este ranking, cayó al sexto lugar.

¿Pasó el boom de las TI?

Daniel Galdos manifestó que el sector de TI se ubicó en el puesto 6, con 14% en su ‘Tendencia Neta de Empleo’.

“La reducción en el “boom” de este sector se debe a la automatización y optimización de procesos con IA, lo que ha impactado en el replanteo de vacantes y la necesidad de nuevas contrataciones”, explicó.

Además, mencionó que muchas empresas ya han completado procesos clave de digitalización, disminuyendo gradualmente la contratación de más talento en TI.

Por su parte, Ernesto Rubio, CEO de Ronald Career Services, consideró que las empresas peruanas han mostrado una agilidad importante en alinear sus respectivos negocios al avance tecnológico, contratando profesionales del entry level, middle management y C-Level.

Entonces, “los puestos durante el boom (de contrataciones) de hace dos o tres años han sido cubiertos en su mayoría. Es por eso que el impacto hacia esta hora refleja una baja en el nivel de contrataciones clave para gestionar las áreas de TI”, resaltó.

No obstante, esto no quiere decir que se van a frenar las contrataciones de profesionales de dicha categoría organizacional; sino que los volúmenes no serán iguales a hace pocos años atrás, añadió.

Bienes raíces lidera demanda de contratación

Daniel Galdos comentó que el sector de bienes raíces lidera con una ‘Tendencia Neta de Empleo’ del 59%, creciendo 21 % frente al trimestre anterior.

“La estabilidad y/o una posible reducción de las tasas de financiamiento, asociado a una inflación que parece estar controlada, incrementaría la colocación de créditos, sobre todo lo relacionado a productos hipotecarios, lo cual desde luego beneficia al mercado inmobiliario”, resaltó.

Asimismo, el acceso a financiamiento y la demanda de asesoría financiera han generado nuevas oportunidades de empleo.

En esa línea, Ernesto Rubio manifestó que el flujo de capitales de las grandes industrias genera efectos positivos para el consumo de viviendas y del sector inmobiliario en general.

“Esto incide directa y favorablemente en el crecimiento del sistema financiero de cara a satisfacer la demanda inmobiliaria que proviene de una economía que está sana”, acotó.

Regiones con mayor intención de contratación: ¿Dónde está Lima?

El estudio arrojó que Cusco es la región con mayor intención de contratación, con 36%. Mientras que Lima se posicionó en el cuarto lugar con 26%.

Daniel Galdos de Manpower refirió que “la región cusqueña muestra mejores perspectivas debido a la recuperación del turismo, sobre todo de visitantes extranjeros, lo cual es una oportunidad ya identificada por empresas del sector hotelería, restaurantes y comercio”.

“Dentro de las expectativas más bajas, tenemos a la región Junín (-14), donde la actividad minera y otras relacionadas, no ven ninguna iniciativa que promueva mayor inversión en su sector, lo cual se agrava con la constante sensación de inseguridad que pone en riesgo sus activos y a su personal”, añadió.

Perfil más requerido por empresas

Si bien esto depende mucho del sector y de la región a la que pertenece la empresa, en términos generales, las competencias más buscadas son la capacidad de adaptación y el dominio básico de herramientas de IA.

Ernesto Rubio indicó que, desde un punto de vista académico, los ingenieros industriales, ingenieros de operaciones, ingenieros geólogos, electromecánicos, de mantenimiento y de excavación, son los más requeridos en el middle management.

No obstante, manifestó que en el segmento operario es donde se produce el mayor volumen de contrataciones de profesionales-técnicos de todas las especialidades industriales.

“Cabe resaltar que todas las posiciones mencionadas anteriormente deben contener en el perfil una gestión del TI en todas las jerarquías, pues el aceite que moviliza la maquinaria de la empleabilidad en estos momentos”, concluyó.