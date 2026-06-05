Más de 748 millones de intentos de ciberataques se registraron en Perú durante los primeros meses del último año, una cifra que refleja el creciente riesgo que enfrentan las empresas del país ante amenazas digitales cada vez más sofisticadas. Así lo advirtió Marsh, firma global especializada en gestión de riesgos, seguros y consultoría, al analizar el panorama de ciberseguridad que afrontan las organizaciones peruanas.

De acuerdo con la compañía, sectores como el financiero, energía y minería, y manufactura se encuentran entre los más expuestos debido a la naturaleza de sus operaciones, el manejo de información sensible y su alto nivel de interconexión digital. La creciente adopción de tecnologías y procesos digitales ha incrementado también la superficie de riesgo para las empresas.

Los incidentes cibernéticos abarcan desde ataques de ransomware y campañas de phishing hasta intrusiones en cadenas de suministro y exposición de información confidencial. Además de generar pérdidas económicas, estos eventos pueden afectar la continuidad operativa, deteriorar la reputación corporativa y comprometer la confianza de clientes y proveedores.

Las empresas peruanas aún presentan brechas en sus estrategias de ciberseguridad para enfrentar escenarios cada vez más complejos. (Foto referencial: Andina)

Pese al aumento de las amenazas, Marsh señaló que solo una proporción reducida de empresas en Perú cuenta con una estrategia de ciberseguridad plenamente implementada para enfrentar los principales escenarios de riesgo. Esta situación deja a numerosas organizaciones expuestas a incidentes que pueden tener efectos significativos sobre sus operaciones.

La firma advirtió que los ataques cibernéticos ya no deben considerarse únicamente un problema tecnológico. Un incidente de gran magnitud puede paralizar actividades, afectar la generación de ingresos y derivar en responsabilidades legales, por lo que la gestión de estos riesgos debe formar parte de la agenda de la alta dirección.

En ese contexto, la compañía destacó la necesidad de que las organizaciones evolucionen hacia modelos de ciberresiliencia. Este enfoque busca que las empresas desarrollen capacidades para anticipar amenazas, responder de manera efectiva ante incidentes y recuperar sus operaciones en el menor tiempo posible.

Fortalecer la cultura de ciberseguridad dentro de las empresas es clave para reducir vulnerabilidades y mejorar la gestión de riesgos. (Foto: Cliff Hang / Pixabay)

Entre las principales recomendaciones figuran reforzar la cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones, mejorar la gestión de ciberriesgos, implementar controles de protección y monitoreo, fortalecer los planes de respuesta ante incidentes y consolidar estrategias de continuidad del negocio para garantizar la operación de procesos críticos durante una crisis.

La preocupación por estos riesgos también encuentra respaldo en las tendencias globales. Según el Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial, la ciberinseguridad se ubica como el sexto riesgo más severo a nivel mundial en un horizonte de dos años, una señal de que las empresas peruanas deberán acelerar sus esfuerzos de preparación frente a amenazas que continúan ganando sofisticación y alcance.

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