Las empresas pueden perder entre 1% y 20% de sus ingresos anuales por ciberdelitos. Foto: referencial / Contadores y Empresas
Las empresas pueden perder entre 1% y 20% de sus ingresos anuales por ciberdelitos. Foto: referencial / Contadores y Empresas
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El constante avance de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el manejo de datos convierte a la ciberseguridad en un eje estratégico para las empresas este 2026. Si bien el impacto es asimétrico y depende del tamaño de la empresa y el rubro en el que se desempeña, especialistas aclaran a Gestión a cuánto asciende el costo promedio por prevención y labores de reparo ante delitos digitales.

TE PUEDE INTERESAR

Incidente de ciberseguridad en Sunafil: ¿Y ahora qué hacemos?
La ciberseguridad en Sector Salud: una urgencia impostergable
La ciberseguridad enfrenta nuevos desafíos con la expansión de la inteligencia artificial, advierte Claro Perú
Ciberseguridad en Perú: gigante español se interesa por un mercado de US$ 220 mlls.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.