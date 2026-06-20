El reloj llegó a cero para las organizaciones políticas. Tras el cierre del plazo para presentar solicitudes de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la contienda por la Alcaldía Metropolitana de Lima comienza a tomar forma con la presencia de varias figuras conocidas de la política nacional y municipal. ¿Quiénes integran el partidor rumbo a los comicios del próximo 4 de octubre?

Entre los postulantes aparecen Carlos Bruce, actual alcalde de Santiago de Surco; Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar; Daniel Urresti, exministro del Interior; Ricardo Belmont, exalcalde de Lima; Susel Paredes, actual congresista; y Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros.

Aunque las solicitudes ya fueron presentadas, el proceso aún no ha concluido. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) deberán revisar cada expediente para verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de admitir oficialmente las candidaturas.

Al menos 22 organizaciones políticas solicitaron la inscripción de candidaturas para la Alcaldía de Lima.

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Los nombres que buscan llegar al sillón municipal

Uno de los primeros en presentar su solicitud fue Carlos Bruce, quien busca dejar la Municipalidad de Surco para dar el salto a la comuna metropolitana bajo la bandera de Somos Perú. También figura Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar y exministro de Vivienda, quien postula por Avanza País.

La lista incluye además a Susel Paredes, actual parlamentaria y candidata de Ahora Nación; Daniel Urresti, quien vuelve a competir por la Alcaldía de Lima representando a Podemos Perú; y Ricardo Belmont, exburgomaestre de la capital, que encabeza la propuesta del partido Cívico Obras.

Asimismo, participan Yehude Simon por la Coalición Transformadora Tierra Verde; Carlos Tejada, exalcalde de San Borja, por Acción Popular; y Luis Rubio, presidente del directorio de SISOL, por Renovación Popular. En esta última lista, Rafael López Aliaga figura como candidato a teniente alcalde.

También forman parte de la contienda Oswaldo Vargas, alcalde de Lurigancho-Chosica; Edgardo de Pomar, exregidor de Lima y exgerente general de la ATU; Elizabeth León, del Frente de la Esperanza; Santiago Abarca, de Visión Perú; Samir Quispe (Batalla Perú), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Jessica Linares (Integridad Democrática), Victoria de la Cruz (Partido Morado), Samuel Daza (Fuerza Popular), Rubén Ramírez (Perú Libre), Luis Huette (Pueblo Consciente), Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana) y Segundo Valdez (Frepap).

Al cierre del plazo legal, al menos 22 agrupaciones políticas habían solicitado la inscripción de sus listas para la Municipalidad Metropolitana de Lima, aunque la cifra aún podría variar conforme culminen los procesos de registro iniciados antes de la hora límite.

La contienda por Lima reúne a exministros, alcaldes en funciones, excongresistas y exautoridades municipales.

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¿Qué sigue tras el cierre de inscripciones?

La presentación de una solicitud no implica la inscripción automática de una candidatura. Ahora corresponde a los Jurados Electorales Especiales revisar cada expediente para verificar aspectos como el cumplimiento de las normas de democracia interna, la documentación exigida y la conformación de las listas.

Según el cronograma electoral, el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las fórmulas y listas admitidas. Posteriormente se abrirá el periodo para la presentación de tachas ciudadanas y eventuales apelaciones.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, las tachas deberán resolverse en primera instancia hasta el 20 de agosto, mientras que el pleno del organismo tendrá plazo hasta el 4 de septiembre para resolver las apelaciones que pudieran presentarse.

La elección de las nuevas autoridades regionales y municipales se realizará el próximo 4 de octubre. En total, estarán en disputa 13,148 cargos de elección popular entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país.