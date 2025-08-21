El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, anunció oficialmente que buscará postular a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en las próximas elecciones municipales. Su candidatura será evaluada dentro del proceso interno del partido político Somos Perú, agrupación con la que actualmente ejerce su gestión edil.

Bruce explicó que su decisión responde a la imposibilidad de buscar la reelección inmediata en Surco. Asimismo, consideró que su actual agrupación representa una línea liberal y municipalista compatible con su visión de gestión pública.

Bruce confirmó que competirá por la nominación interna de Somos Perú para ser candidato a la Alcaldía de Lima. Según declaró, se trata de una decisión que ya ha puesto en marcha dentro de los procedimientos del partido.

El burgomaestre destacó que Somos Perú es una organización con apertura a posturas liberales y con una trayectoria centrada en la gestión municipal. Recordó que fue el exalcalde de Lima, Alberto Andrade, quien lo invitó originalmente a formar parte de este partido, informó Canal N.

La reelección no permitida en Surco fue clave en su decisión

Carlos Bruce manifestó que habría preferido culminar otra gestión en Surco, distrito en el que reside desde su infancia. Sin embargo, indicó que la legislación actual impide una reelección inmediata en alcaldías distritales, razón que lo llevó a considerar la candidatura metropolitana como una opción viable.

Subrayó que su administración ha logrado avances importantes, aunque reconoció que aún quedan retos pendientes en la jurisdicción que actualmente lidera.