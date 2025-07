El 2026 no solo estará marcado por las elecciones generales en la que se elegirá al reemplazante de Dina Boluarte en el cargo, sino también se conocerán a las nuevas autoridades locales y regionales para el periodo 2027-2030.

Al respecto, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, no descartó la posibilidad de ser candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en los comicios subnacionales de octubre del 2026; sin embargo, precisó que la decisión final la adoptará su partido, Somos Perú.

“Los congresistas decidieron que la reelección será solo para ellos y no va a haber reelección para alcalde, por lo tanto aumenta la probabilidad de que nos vayamos a intentar postularnos como alcalde de Lima. Obviamente primero tengo que ganar una elección interna dentro de mi partido”, dijo esta mañana al programa “Tenemos que hablar”, del diario El Comercio.

Luego de criticar que el Congreso de la República no haya aprobado la reelección de alcaldes y gobernadores, reconoció que lo ideal para él hubiera sido quedarse en la alcaldía de Surco.

DECISIÓN DEL PARTIDO SE CONOCERÍA EN LOS PRIMEROS MESES DEL 2026

En otro momento, Bruce indicó que el plazo para que Somos Perú defina las candidaturas a las alcaldías, incluyendo a Lima, vence en los primeros meses del 2026 con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre, por lo que dejó entrever que la decisión final de si postulará a la MML se sabrá en esos meses.

“Lo va a definir el cronograma final del JNE. Por ejemplo, la fecha de definición de candidaturas para las municipales ya obliga a tomar decisiones, tengo entendido que es en marzo del próximo año. Todo pasa por una elección interna y el partido lo decidirá”, sostuvo.

En caso se presente como candidato al municipio capitalino, remarcó que no dejará a un familiar como teniente alcalde de Surco. Según dijo, la encargatura se evaluará “en su momento” con Somos Perú.

“Me parece realmente un absurdo que no se haya permitido la reelección de alcaldes distritales. Es muy claro que si eres un mal alcalde no va a salir reelegido ni de vainas. Solamente saldrían reelegidos aquellos buenos alcaldes y si alguien está haciendo bien en el municipio, ¿por qué no permitir que se quede, a diferencia de los congresistas que uno no sabe ni por quién está votando?", cuestionó.

