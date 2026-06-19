El partido político Somos Perú presentó la solicitud de inscripción de la candidatura de Carlos Bruce a la alcaldía de Lima para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas a realizarse en el mes de octubre.

La organización ingresó el pedido ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, en donde también se propuso como primer regidor provincial a Vicente Romero Fernández, exministro del Interior.

Cabe recordar que el plazo para inscribir candidatos a nivel nacional vence este viernes 19 de junio, a las 23:59 horas.

Según el JNE, las solicitudes pueden presentarse de manera virtual durante todo el día mediante la plataforma Declara+ o de forma presencial en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales de Lima y de las Oficinas Desconcentradas del JNE.

Las elecciones se realizarán en todo el país el domingo 4 de octubre, fecha en la que se elegirá a gobernadores regionales y consejeros, así como a alcaldes, regidores provinciales y distritales.

LEA TAMBIÉN: ONPE aclara que el marco legal para el voto de peruanos en el extranjero no se ha modificado

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, pidió a las organizaciones políticas que no esperen el último día para presentar la inscripción de sus listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales.

“En el JNE vamos a estar a su disposición para resolver sus dudas, para ayudarles y procurar que completen sus listas oportunamente; la mayor transparencia es garantizar que sus listas no sean observadas y logren inscribirse”, señaló el funcionario.