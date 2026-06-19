Somos Perú inscribe a Carlos Bruce como candidato a la alcaldía de Lima para 2026. Foto: Difusión
Somos Perú inscribe a Carlos Bruce como candidato a la alcaldía de Lima para 2026. Foto: Difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, programadas a realizarse en el mes de octubre.

La organización ingresó el pedido ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro,

Cabe recordar que el plazo para inscribir candidatos a nivel nacional vence este viernes 19 de junio, a las 23:59 horas.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: partidos reportaron ingresos por S/ 18.2 millones en primera vuelta

Según el JNE,

Las elecciones se realizarán en todo el país el domingo 4 de octubre, fecha en la que se elegirá a gobernadores regionales y consejeros, así como a alcaldes, regidores provinciales y distritales.

LEA TAMBIÉN: ONPE aclara que el marco legal para el voto de peruanos en el extranjero no se ha modificado

Por su parte,

“En el JNE vamos a estar a su disposición para resolver sus dudas, para ayudarles y procurar que completen sus listas oportunamente; la mayor transparencia es garantizar que sus listas no sean observadas y logren inscribirse”, señaló el funcionario.

El plazo para inscribir candidatos a nivel nacional vence este viernes 19 de junio, a las 23:59 horas. (Foto: Andina)
El plazo para inscribir candidatos a nivel nacional vence este viernes 19 de junio, a las 23:59 horas. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

El 2 de julio se conocerá a titular de la ONPE, informó presidenta de la JNJ
Este viernes JNE hará audiencia para ver pedido de nulidad de 1,751 mesas en Lima
JEE Lima Centro 2 admite apelación de Juntos por el Perú por nulidad de 647 mesas en EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.