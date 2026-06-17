El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 concedió el recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú (JP) contra la resolución que declaró improcedente su pedido de nulidad de los resultados de 647 mesas de sufragio instaladas en distintas ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con la Resolución N.° 09537-2026-JEE-LIC2/JNE, el recurso fue interpuesto por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de la agrupación política, luego de que el JEE rechazara inicialmente la solicitud por no haberse adjuntado el comprobante de pago de la tasa correspondiente ni los medios probatorios exigidos para cada mesa observada.

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La resolución dispone elevar el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá pronunciarse sobre la apelación conforme a la normativa vigente.

La solicitud de nulidad involucra 647 mesas de sufragio instaladas en diversas ciudades de Estados Unidos durante la segunda vuelta electoral.

Las mesas cuestionadas corresponden a centros de votación ubicados en ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, localidades de Carolina del Norte y Salt Lake City. La organización política busca que se declare la nulidad total de los resultados registrados en dichas mesas durante la segunda vuelta electoral.

Asimismo, el JEE ordenó notificar la decisión al personero legal de Juntos por el Perú mediante su casilla electrónica y dispuso la publicación de la resolución en el portal institucional del JNE.