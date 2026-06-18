El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que sus oficinas desconcentradas en todo el país atenderán hasta las 23:59 horas de este viernes 19 de junio para recibir las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La medida se enmarca en la ampliación excepcional del plazo de inscripción aprobada por el organismo electoral, con el objetivo de que las organizaciones políticas puedan culminar el registro de sus candidaturas y presentar la documentación requerida dentro del nuevo cronograma.

Según precisó el JNE, el trámite podrá realizarse de manera virtual a través de la plataforma Declara+, así como de forma presencial en las mesas de partes de los jurados electorales especiales (JEE), las oficinas desconcentradas del organismo electoral y la sede ubicada en el jirón Cusco 653, en el Cercado de Lima.

El JNE amplió de manera excepcional el plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las ERM 2026. Foto: JNE.

Asimismo, indicó que entre el 16 y el 19 de junio la atención presencial se brindará desde las 08:00 hasta las 23:59 horas. En tanto, la plataforma Declara+ permanecerá operativa durante las 24 horas del día para facilitar la presentación de solicitudes.

LEA TAMBIÉN: JNE proclama resultados de las primarias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El organismo recordó que los ciudadanos y organizaciones políticas pueden consultar la ubicación de las oficinas desconcentradas del JNE, mediante el siguiente enlace.