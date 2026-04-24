El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó una serie de lineamientos para el proceso de recuento de votos para determinar a los ganadores que pasarán a la segunda vuelta presidencial.

El Pleno fijó como límite el 7 de mayo del 2026 para la realización de audiencias públicas, las cuales se realizan en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Además, modificó algunos criterios en el conteo a fin de agilizar el proceso, por ejemplo, el anexo de conformidad de los sobres lacrados.

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidió también este viernes que no se realizarán elecciones complementarias. Foto: JNE

Tampoco será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en las etapas del recuento, ya que al transmitirse en video se permite la supervisión.

El JNE dispuso también que las actas observadas relacionadas con los votos preferenciales detectadas en la ONPE no serán materia del recuento de votos.