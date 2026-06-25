OEA descarta irregularidades en el proceso electoral. (Foto: X/OEA)
OEA descarta irregularidades en el proceso electoral. (Foto: X/OEA)
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Redacción Gestión
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, ni en el país ni en el extranjero.

no ha identificado irregularidades, ni dentro ni fuera del país, que alteren la voluntad expresada en las urnas el 7 de junio.

“La Misión de Observación Electoral (MOE) en el Perú continúa dando seguimiento a la etapa postelectoral y reitera que el conteo oficial de la segunda elección presidencial se viene realizando de conformidad con la normativa vigente”, informó la misión en un comunicado.

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La misión, liderada por Víctor Rico, resaltó la importancia de los mecanismos de defensa jurídica para resolver las controversias que surgen en un proceso electoral.

, de las apelaciones ante el JNE y de las resoluciones emitidas por este órgano electoral.

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La misión consideró que la segunda vuelta ha sido sometida a una revisión exhaustiva, otorgando a actores políticos y ciudadanía garantías amplias sobre los resultados.

Esta precisión se realizó luego de que el candidato Roberto Sánchez denunció que en el proceso se registró un presunto fraude y que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Elaborado con información de EFE.

La precisión se realizó luego de que el candidato Roberto Sánchez denunció un presunto fraude y que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
La precisión se realizó luego de que el candidato Roberto Sánchez denunció un presunto fraude y que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: GEC)

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