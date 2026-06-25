La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú indicó que no ha detectado irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, ni en el país ni en el extranjero.

La OEA detalló que su equipo estuvo presente en todo el país y en cuatro ciudades del exterior y que, con el 99.86% de actas contabilizadas, no ha identificado irregularidades, ni dentro ni fuera del país, que alteren la voluntad expresada en las urnas el 7 de junio.

“La Misión de Observación Electoral (MOE) en el Perú continúa dando seguimiento a la etapa postelectoral y reitera que el conteo oficial de la segunda elección presidencial se viene realizando de conformidad con la normativa vigente”, informó la misión en un comunicado.

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La misión, liderada por Víctor Rico, resaltó la importancia de los mecanismos de defensa jurídica para resolver las controversias que surgen en un proceso electoral.

La institución agregó que, en esta etapa, se ha tomado nota de las principales órdenes de nulidad de ambas fuerzas políticas, de las decisiones de los JEE, de las apelaciones ante el JNE y de las resoluciones emitidas por este órgano electoral.

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La misión consideró que la segunda vuelta ha sido sometida a una revisión exhaustiva, otorgando a actores políticos y ciudadanía garantías amplias sobre los resultados.

Esta precisión se realizó luego de que el candidato Roberto Sánchez denunció que en el proceso se registró un presunto fraude y que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Elaborado con información de EFE.