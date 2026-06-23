Transparencia rechaza acusaciones de fraude sin pruebas y el desconocimiento de resultados. (Zipi Aragón / EFE)
Transparencia rechaza acusaciones de fraude sin pruebas y el desconocimiento de resultados. (Zipi Aragón / EFE)
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Redacción Gestión
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de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

A través de un comunicado,

La asociación precisó que recogió información de actas en cada una de estas ciudades y que dichos datos han sido contrastados con los resultados oficiales.

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“La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, se lee en el comunicado.

Este pronunciamiento se da luego de las declaraciones realizadas por

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“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado”, indicó Sánchez.

El pronunciamiento se da luego de las declaraciones realizadas por el candidato Roberto Sánchez, donde dijo no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Antonio Melgarejo / GEC
El pronunciamiento se da luego de las declaraciones realizadas por el candidato Roberto Sánchez, donde dijo no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Antonio Melgarejo / GEC

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