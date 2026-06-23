La asociación civil Transparencia rechazó las acusaciones de fraude sin pruebas y cualquier intento de desconocer los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

A través de un comunicado, Transparencia señaló que, a partir de la observación electoral realizada el 7 de junio en más de diez ciudades del extranjero, no se detectó ninguna situación que ponga en riesgo la integridad de la jornada electoral.

La asociación precisó que recogió información de actas en cada una de estas ciudades y que dichos datos han sido contrastados con los resultados oficiales.

“La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, se lee en el comunicado.

Este pronunciamiento se da luego de las declaraciones realizadas por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, donde mencionó que su agrupación no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

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“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado”, indicó Sánchez.