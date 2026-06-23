Piden levantar secreto de comunicaciones a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares. (Foto: Poder Judicial)
Piden levantar secreto de comunicaciones a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares. (Foto: Poder Judicial)
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Redacción Gestión
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en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en cargos públicos.

La solicitud fue presentada por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, despacho que

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenó notificar a Chávez y su defensa legal para que respondan respecto a este requerimiento en un plazo de tres días.

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Además, el magistrado fijó, para

Cabe recordar que esta investigación se inició después de que, el 1 de octubre de 2025,

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De acuerdo con la tesis fiscal, Chávez se habría interesado indebidamente, de manera directa, en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja, como asistente nivel 2, y de Flor Sotelo, también hermana de su pareja, como auxiliar nivel 2 en la organización parlamentaria de su despacho congresal.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
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