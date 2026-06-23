El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial (PJ) el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en cargos públicos.

La solicitud fue presentada por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, despacho que investiga a Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado que habrían sido cometidos cuando fue congresista y ministra de Trabajo y de Cultura.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenó notificar a Chávez y su defensa legal para que respondan respecto a este requerimiento en un plazo de tres días.

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Además, el magistrado fijó, para el jueves 2 de julio a las 9:30 a. m., una audiencia virtual privada para evaluar el pedido y luego emitir una decisión.

Cabe recordar que esta investigación se inició después de que, el 1 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de la denuncia constitucional contra Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado.

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De acuerdo con la tesis fiscal, Chávez se habría interesado indebidamente, de manera directa, en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja, como asistente nivel 2, y de Flor Sotelo, también hermana de su pareja, como auxiliar nivel 2 en la organización parlamentaria de su despacho congresal.